Dimiteix el president de Múrcia pels casos de corrupció que l'acorralen

El PP deixa caure el president de Múrcia. Pedro Antonio Sánchez ha anunciat aquest dimarts en roda de premsa la seva dimissió, poc després que Génova anticipés que retirava el seu suport al president. Demà s'havia de començar a debatre una moció de censura impulsada pel PSOE que podria haver provocat que els populars perdessin el poder hegemònic a Múrcia, on governen amb el suport de Ciutadans.

El setge judicial a Sánchez s'ha incrementat els últims dies. L'Audiència va demanar ahir al Tribunal Superior de Múrcia que l'imputé s per frau, suborn i informació reservada en la trama Púnica. Un nou cas que cau com una dutxa d'aigua freda en plenes negociacions amb la formació taronja per evitar que prosperés la moció.

"Em treu el son" que hi hagi un tripartit, ha assegurat el murcià en una compareixença pública justificant la seva dimissió amb la possible pèrdua del govern per part del PP. "Convençut com estic que ja existeix un acord tan perjudicial per a Múrcia, prenc una decisió que només depèn de mi, que és la renúncia a presidir la regió", ha assegurat Pedro Antonio Sánchez, que ha volgut camuflar els casos de corrupció que l'esquitxen amb l'amenaça d'un govern del PSOE, Ciutadans i Podem.

Així, ha conclòs que la dimissió é s per "la gent" murciana i ha finalitzat la compareixença pública sense preguntes dels mitjans de comunicació.

Albert Rivera havia dit a primera hora del matí que confiava en la dimissió del murcià després de la reunió amb el coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo. En cas contrari, ha dit el líder de Ciutadans, retirarien el suport al govern dels populars a la regió murciana, donant pas a un nou executiu amb el PSOE.

El líder de la formació taronja ha insistit que la ruptura del pacte amb el PP no afecta altres acords que tenen subscrits i que "no posaran en perill" ni el suport als Pressupostos ni el compliment del dèficit. "Ens importen els espanyols i no anem a barrejar això amb la corrupció a Múrcia o en altres llocs", ha assegurat Rivera, recalcant que C's té un compromís amb els seus votants i això vol dir que han de complir amb el que ha promès.