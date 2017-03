La presidenta balear podria quedar en minoria

La dimissió de la consellera de Transparència, Cultura i Esports, Ruth Mateu, deixa el pacte que sustenta el Govern Balear al llindar de perdre la majoria parlamentària. Més per Menorca, la coalició que controlava la conselleria, va anunciar, hores després de fer-se pública la renúncia, que abandona l’executiu i que en els pròxims dies decidirà quina relació manté amb el govern, sense descartar passar a l’oposició, segons van confirmar fonts de la formació a l’ARA. Aquest escenari deixaria els partits que donen suport a Francina Armengol (PSIB, Més per Mallorca i Podem) a un escó de la majoria parlamentària.

El malestar dels ecosobiranistes menorquins s’origina en la gestió d’una crisi que va esclatar a principis de setmana, quan Diario de Mallorca va publicar que el vicepresident, Biel Barceló (Més per Mallorca) havia assignat a dit (mitjançant el procediment de negociat sense publicitat) un contracte de 55.000 euros a l’ex cap de campanya de la formació Jaume Garau. Posteriorment, es va revelar que tres de les quatre conselleries controlades per Més havien assignat contractes menors a Garau per un valor total de 154.000 euros. Els contractes que han despertat més dubtes, tant per la seva utilitat com per la manera de tramitar-los, han sigut els adjudicats per la conselleria de Transparència. En cap cas es dubta de la legalitat dels contractes però el cop per a la imatge d’un govern que ha fet bandera de la seva honestedat davant un PP marcat encara per l’era Matas ha sigut notori. Mateu, en la roda de premsa de comiat, va admetre que les adjudicacions havien sigut “poc ètiques”.

Cinc diputats menys en quatre mesos

La coalició menorquina esperarà uns dies per no prendre una decisió en calent però els ànims estan molt crispats, tant amb els socialistes (a qui alguns acusen d’haver filtrat la informació) com amb Més per Mallorca, a qui acusen d’haver-los “carregat el mort” per salvar el vicepresident. Si es confirma que els menorquins passen a l’oposició, Armengol podria haver perdut cinc diputats en quatre mesos, després que Podem expulsés, a finals d’any, la presidenta del Parlament i una diputada per haver infringit el codi ètic de la formació.