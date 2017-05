La pressió de l’Estat a l’agenda exterior arriba a les empreses

Amb un comunicat de tot just deu línies l’últim divendres d’abril al vespre. Així es va tancar -deu dies abans de començar- la missió empresarial al Marroc que la Generalitat preparava conjuntament amb Flandes des de feia setmanes i que s’havia de dur a terme entre els dies 7 i 9 de maig. El motiu? La negativa del govern marroquí que cap responsable polític rebés la delegació conjunta d’empreses catalanes i flamenques. Una decisió que des de la Generalitat s’ha atribuït a les pressions del govern espanyol, i que, apunten fonts governamentals, marca un abans i un després en les traves que fins ara havia posat el govern espanyol a l’acció exterior catalana.

“És al·lucinant que perjudiquin a tercers”, lamenta un alt càrrec de la Generalitat, que inclou en aquests tercers tant les empreses catalanes com la delegació de Flandes. El mateix president, Carles Puigdemont, s’exclamava una setmana després de suspendre el viatge pel fet que l’Estat “jugui a la contra i perjudiqui empreses i ciutadans”. Tot i que el motiu oficial al·legat era la impossibilitat de trobar un forat en les agendes dels responsables governamentals marroquins -que tot just acabaven de prendre possessió- en les dates que demanava el Govern, a Palau de seguida es va entreveure la mà del govern espanyol darrere la decisió de l’executiu marroquí.

Una sospita que molts a la plaça Sant Jaume van considerar confirmada el 3 de maig -tot just quatre dies després de suspendre oficialment el viatge-, quan el nou ministre d’Exteriors marroquí, Nasser Bourita, va remarcar en una roda de premsa al costat del seu homòleg espanyol, Alfonso Dastis, que “el Marroc manté i mantindrà sempre una estreta concertació amb les autoritats espanyoles a Madrid per a l’organització d’aquest tipus de visites”. Bourita va avisar la Generalitat, a més, que qualsevol visita a les autoritats marroquines s’ha d’organitzar coordinadament amb el govern espanyol.

Contactes amb l’ambaixada

Tanmateix, fonts coneixedores dels preparatius del viatge al Marroc apunten que el 4 d’abril -un mes abans de la data prevista per començar el viatge- la Generalitat va dur a terme el primer contacte amb el ministeri d’Exteriors per traslladar-los la voluntat de fer aquesta missió empresarial conjunta amb Flandes, que havia de comptar amb la presència de Puigdemont; el conseller d’Exteriors, Raül Romeva, i el d’Empresa, Jordi Baiget. Un avís que el govern espanyol va confirmar que havia rebut un dia després.

A partir d’aquí, la Generalitat va posar-se en contacte amb el cònsol del Marroc a Barcelona i l’ambaixador espanyol al Marroc per detallar els objectius del viatge. Uns tràmits que avancen amb normalitat i que fan que el 21 d’abril l’ambaixada espanyola comuniqui a la Generalitat que “està fent les gestions oportunes per facilitar les visites”. Tres dies després, segons expliquen fonts coneixedores dels preparatius del viatge, la Generalitat rep una nova notificació de l’ambaixada en què assegura que està col·laborant amb l’ambaixada belga per coordinar la visita. En aquesta ocasió, però, es demana també al Govern més informació sobre els contactes que s’hi volen dur a terme.

És a partir d’aquí on tot es torça. Només dos dies després, una notificació del ministeri d’Exteriors a l’ambaixada del Marroc proposa ajornar el viatge davant les dificultats que, apunta, s’estan trobant per concertar les visites amb el govern marroquí que tot just acaba de prendre possessió. Durant un dia, la Generalitat dubta si mantenir el viatge tot i la falta d’interlocutors polítics, però finalment decideix, conjuntament amb el president de Flandes, Geert Bourgeois, anul·lar-lo. Posa, això sí, totes les facilitats i la col·laboració de les oficines d’ACCIÓ per a les empreses que vulguin anar-hi igualment.

Finalment dues empreses catalanes han viatjat al Marroc. Pel camí, però, ha quedat una altra topada entre l’Estat i la Generalitat, que, tanmateix, ja avisa que no renunciarà a continuar viatjant per promocionar les empreses a l’exterior.