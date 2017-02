La presidenta de l'AMI aconsegueix aprovar els pressupostos de Vilanova i la Geltrú gràcies al PSC i el PP

El govern de Vilanova i la Geltrú (CiU i PSC) ha aconseguit aprovar els pressupostos d’aquest 2017 gràcies al vot del l'únic regidor del PP, Carlos Remacha, i de Carmen Reina, la regidora no adscrita que va deixar el grup de Ciutadans. L'alcaldessa de Vilanova és Neus Lloveras, l'actual presidenta de l' Associació de Municipis Independentistes (AMI).

El pressupost, de 74,5 milions d’euros, significa un increment del 9,5% respecte els comptes de l’any passat i incorpora una partida de 600.000 euros per desplegar per primer cop la tarificació social. A partir de la proposta definida pel govern, l’executiu ha incorporat diferents elements suggerits pel PP i Carmen Reina per tal d’assegurar aquests dos vots favorables. D’aquesta manera, el govern ha desestimat la proposta alternativa que havien proposat conjuntament la CUP, ERC i Som VNG (Podem), a qui ha acusat de manca de voluntat negociadora.

Per aconseguir el vot favorable del popular Carlos Remacha i de la regidora no adscrita, Carmen Reina, el govern va incorporar diverses propostes dels dos regidors. Per exemple, es va comprometre a destinar el 5% de les sancions municipals a millorar els barris, com proposava Reina, alhora que també va acceptar els requisits del PP. Així, Remacha va demanar que s’instauri mitja hora gratuïta d’aparcament a la zona blava pels residents, que es revisin les taxes que graven les PIMES i els tipus de l’IBI, i que es faci un estudi per potenciar l’eix comercial del carrer Llibertat.

Des d’ERC, Olga Arnau va dir que es sentia “decebuda” per la manca d’acord amb el govern, i va defensar que el document alternatiu pretenia augmentar els recursos de les polítiques socials, crear més llocs de treball i millorar l’habitatge social. Al seu torn, el cupaire Josep Asensio va retreure al govern de Neus Lloveras que plantegés uns pressupostos “expansius”, i va assegurar que els arguments per tombar la proposta d’esquerres eren “vergonyosos”. En aquest sentit, des de Som VNG, Enver Aznar va acusar CiU i PSC de prioritzar “només” el pagament del deute bancari, afirmant que l’executiu es limita a tenir una actitud de “junta gestora”.

A part del vot contrari de la CUP, ERC i Som VNG, els pressupostos tampoc van ser acceptats pel regidor de Ciutadans, Francis Álvarez, que va criticar que els comptes incloguin una partida per pagar la quota de l’AMI. Alhora, va assegurar que les partides destinades al manteniment de la ciutat són “escandaloses”, considerant-les insuficients, i va carregar contra el pla de màrqueting i la reducció del pressupostos per a esports i manteniment de les escoles.