El marcatge del Constitucional a Forcadell marca un seminari del Govern sobre els poders del tribunal

La reforma de la llei del Tribunal Constitucional (TC), que dota l'alt tribunal de poders d'execució, és polèmica políticament però també en el camp acadèmic. Després que la comissió de Venècia, l'òrgan consultiu que depèn del Consell d'Europa, instés el govern espanyol a reconsiderar el canvi de la llei del TC perquè podria afectar la seva imparcialitat, sobretot per la capacitat de suspendre càrrecs polítics i posar multes, aquest dimecres l' Institut d'Estudis de l'Autogovern també hi ha dit la seva en un seminari sobre els nous poders d'execució del Constitucional. Hi ha participat l'exmembre del Consell de Garanties, Enric Fossas, i el professor de dret administratiu i constitucional Xabier Arzoz.

Entre la realitat teòrica i la pràctica, el debat presidit pel president de la institució (i un dels artífexs del full de ruta del Govern), Carles Viver Pi Sunyer, ha pivotat entorn el cas de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, i els membres de la Mesa de la cambra, que la setmana que ve estan cridats a declarar com a investigats per desobeir els avisos del Constitucional i la sentència de la resolució de ruptura del 9 de novembre. Del seminari se'n conclou que: una cosa és la capacitat del Constitucional de fer complir les seves sentències -cosa que és "legítima" segons els ponents- i, l'altra, la naturalesa dels actes que s'impugnen que, en el cas català, són resolucions parlamentàries (i no actes jurídics).

L'encarregat d'obrir la veda, i que ha suscitat debat entre els presents (entre ells l'exlletrat del Parlament Joan Vintró o la directora general de Serveis Consultius de la Generalitat Dolors Feliu), ha estat el catedràtic de dret constitucional i exmembre del Consell de Garanties Estatutàries Enric Fossas. Malgrat l'opinió del Consell de Garanties Estatutàries -que va assegurar en el seu dictamen que la reforma era inconstitucional-, Fossas ha defensat que tot i no ser una reforma "oportuna" encaixava a la Constitució.

Per a Fossas, el problema no es troba en la capacitat del tribunal de fer complir les seves pròpies sentències sinó en la potestat que té el govern espanyol de demanar la suspensió immediata de les normes autonòmiques. I és aquí, a parer seu, on rau el problema que es va generar arran de la suspensió de la consulta del 9 de novembre . "És l'incompliment de la suspensió [cautelar]", ha assenyalat, afegint que en aquests casos el TC tampoc entra en el fons de l'assumpte.

Sense entrar en si el TC és qui ha d'executar o no les seves pròpies sentències, l'exlletrat del Parlament Joan Vintró ha pres la paraula per assenyalar que la qüestió és la doctrina que s'estableix quan el Constitucional entra a controlar "jurídicament un acte que no és jurídic sinó polític". A parer seu, l'origen del problema és que el Constitucional admetés a tràmit el recurs d'inconstitucionalitat contra la declaració de sobirania del Parlament del 23 de gener de 2013, en què es declarava Catalunya com a subjecte polític amb capacitat d'exercir el dret a l'autodeterminació. També la declaració de ruptura del 9 de novembre de 2015 que declarava "deslegitimat" el Tribunal Constitucional.

"S'ha entrat a analitzar jurídicament actes polítics", ha dit Vintró, afegint que arran de les sentències sobre aquestes declaracions polítiques -declarades inconstitucionals- es vol "impedir l'admissió a tràmit" de les resolucions parlamentàries de la Mesa del Parlament i la discussió dels diputats.

Amb ell hi ha coincidit la directora general de serveis consultius de la Generalitat, Dolors Feliu, que ha opinat que el TC, en el cas de la Mesa del Parlament, s'està coartant el debat parlamentari des del moment que els membres de la Mesa estan avisats que no poden tramitar res que tingui a veure amb el procés de desconnexió.

540x306 Els lletrats del Parlament debatent amb la mesa durant el debat de les conclusions de la comissió del procés constituent al ple. / PERE VIRGILI Els lletrats del Parlament debatent amb la mesa durant el debat de les conclusions de la comissió del procés constituent al ple. / PERE VIRGILI

Fossas també ha estat d'acord que el Constitucional no hauria d'haver actuat arran de la declaració de sobirania del 2013 perquè no tenia efectes jurídics però ha continuat defensant la constitucionalitat dels poders d'execució del TC. Ha recordat que segons la Constitució la funció jurisdiccional s'exerceix per tribunals i jutges "sense perjudici" de les "potestats jurisdiccionals" a altres òrgans, entre els quals el Constitucional.

Una reforma 'ad hoc' pel cas català



Carles Viver Pi Sunyer ha pres la paraula per dir que la reforma de la llei del TC té una motivació política: ha recordat que en l 'argumentació que el govern espanyol va enviar a la comissió de Venècia s'admetia que la reforma era per afrontar el procés català, sobretot arran del 9 de novembre en què la Generalitat no va aturar la votació sobre la independència tot i la suspensió del Constitucional. El president de l'IEA ha vingut a dir que la "pràctica també ajuda a veure com es concreten els debats doctrinals" i que en el cas espanyol es pot dir que s'ha "corroborat" el caràcter "sancionador" de la reforma del TC.

Fossas, però, ha defensat que no. Posar en coneixement de la Fiscalia els presumptes incompliments d'execució de sentència per part de la presidenta del Parlament i els membres de la Mesa -que ha propiciat les querelles- no es deriva de la nova reforma del Constitucional. És a dir, no és una qüestió nova arran de la reforma sinó que, en tot cas, s'havien de qüestionar els poders previs que ja tenia el TC. El catedràtic ha defensat que el TC encara no ha utilitzat les prerrogatives que li ha proporcionat la reforma.



Què passa a Europa?

Xabier Arzoz ha constatat, tal com ja va fer la comissió de Venècia, que els poders l'execució de sentències dels tribunals constitucionals és quelcom que entra en els estàndards europeus però a través de procediments i actors diferents. "No hi ha estàndard comú", ha asseverat tal com ja especificava la comissió de Venècia. Ara bé, també ha coincidit en assenyalar que el que no és normal, ni per la pròpia jurisprudència del Tribunal Constitucional abans de la declaració de sobirania del 2013, que l'alt tribunal analitzi actes parlamentaris.

El jurista Xabier Arzoz ha explicat en la seva ponència els casos de justícia constitucional d'Alemanya i Àustria per comparar-los amb Espanya. En aquests països el TC té la potestat de fer executar les seves sentències però no hi ha un procediment concret (les atribucions són genèriques) per fer-les complir ni tampoc el propi tribunal n'és l'encarregat. En el cas d'Àustria, per exemple, qui executa les sentències és el president federal, un ens "suprapartidista".

Ara bé, Arzoz ha diferenciat entre qui té el poder d'executar i qui realitza aquesta execució. Ha remarcat que en els dos casos analitzats qui sol·licita l'execució de la sentència és el TC: "Sempre té ple control sobre el que s'executa i quan". És a dir, els encarregats d'executar les sentències ho han de fer a instàncies del tribunal. En el cas espanyol, la raresa també ve donada perquè s'habilita La Moncloa per executar les sentències del TC. "No hi ha execució a instància de part en cap dels dos països", ha conclòs.