"El procès pot acabar amb la no independència de Catalunya"

"El procés pot acabar amb la no independència de Catalunya, però hi ha una cosa pitjor, no haver-ho intentat". Realista però molt confiat en les pròpies forces, el president de l'Assemblea Nacional de Catalunya (ANC), Jordi Sànchez, ha exposat aquest vespre, a Londres, les raons per les quals creu que el "referèndum es celebrarà", una cosa que considera gairebé més important que guanyar-lo. "És el que té la democràcia, pots guanyar o perdre". Però "acabarà bé", ha dit. "En especial si nosaltres fem el que ens toca, la mobilització ciutadana", ha conclòs.

Al dirigent independentista no li preocupa, per exemple, el front institucional, ni que encara no hi hagi ni data ni pregunta, perquè està convençut que n'hi haurà. Però en tant que membre de la societat civil, li preocupa esperonar-la prou per culminar el trajecte que encara cal transitar, probablement el més complex, un territori per explorar tant pel que fa a "la reacció de l'Estat" com a la capacitat de mobilització dels compromesos amb la independència.

Les raons per les quals Sànchez no dubta que, si més no, hi haurà massa crítica suficient per fer el referèndum són les mobilitzacions anteriors. "Si hem sigut capaços de fer una cadena humana de 400 quilòmetres, ho serem també de ser on toca", en aquest cas, els col·legis electorals.

Sànchez ha incidit també en la tasca que fa l'ANC de formació de voluntaris -quasi 4.000 persones fins ara-, "gent disposada a desplaçar-se on calgui" per dialogar amb tothom. "Una feina que no es veu, però que és de mobilització permanent".



Alhora, també ha assegurat que cal plantejar tots els escenaris, un dels quals, per exemple, "el més improbable, que l'Estat es torni boig i decideixi suspendre l'autonomia". Només en el cas que no aturés aquesta dinàmica " i acabés obrint en canal les institucions catalanes, la declaració unilateral d'independència (DUI) seria necessària". En qualsevol cas, però, Sànchez assegura que és un exercici "d'especulació acadèmica" més que no pas "una possibilitat real".

El més probable, a parer del president de l'ANC, és que l'Estat acabi acceptant a contracor la celebració de la consulta. "I si no es pot fer, si no som prou per omplir els col·legis electorals, és que aquest país nostre no vol la independència i, per tant..."

És aquí on Sánchez ha identificat el principal entrebanc per fer el referèndum: " El nostre enemic som nosaltres mateixos". Això és, la possible manca de convicció dels catalans: "Aquells que volem la independència som els que podem malbaratar el procés. No vull dir que el tinguem guanyat, haurem de suar la samarreta".

I després de la celebració del referèndum, que Sànchez dona gairebé per segura, què? "Si guanya el 'sí' començarà un nou procés per implementar el resultat", un procés en què la negociació amb l'estat espanyol serà, si us plau per força, necessària. "Però en tot cas, serà un altre procés. No pas el que haurem viscut fins aleshores".