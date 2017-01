La proposta de primàries de Cifuentes irrita el PP

El congrés del PP, previst per al segon cap de setmana de febrer, promet ser el més plàcid dels que celebraran els quatre grans partits espanyols. Mariano Rajoy hi arriba sense rival, amb una oposició interna molt aplacada i amb la maquinària orgànica dedicada en cos i ànima a blindar el lideratge del partit.

Però no serà una bassa d’oli. La dimissió de l’expresident José María Aznar fa unes setmanes s’ha confirmat com una arma de doble tall: es queda sense altaveu al congrés, però ha posat en relleu diferències internes. I la proposta de la presidenta madrilenya, Cristina Cifuentes, d’esmenar els estatus del partit per triar el líder amb primàries, ha fet emergir una nova fissura entre Génova i algunes delegacions territorials del PP.

Cifuentes busca apagar el foc

Cristina Cifuentes es va afanyar ahir a intentar apagar el foc que havia generat la seva proposta, presentada com una esmena al canvi estatutari plantejat pel vicesecretari d’organització popular, Fernando Martínez-Maillo, i va afirmar que no era un “desafiament” a Mariano Rajoy. “No es pot parlar en absolut ni de desafiaments ni de reptes en cap cas. No és la intenció ni l’objectiu. Mai he desafiat ningú, encara menys el president del meu partit, persona a la qual sempre he donat i donaré suport”, va defensar. Però diversos dirigents del partit conservador van encarregar-se de deixar-li clar que la seva proposta no arribarà enlloc. El portaveu del PP al Congrés, Rafael Hernando, va assegurar que al seu partit “la premissa un militant, un vot existeix des de sempre” i va advertir que “el que no faran els populars és copiar models que s’han demostrat fracassats en altres partits”. Membres del govern espanyol també van criticar ahir la proposta, i el ministre de Foment, Íñigo de la Serna, va afirmar que el procediment del PP per escollir el seu president ja garanteix la participació dels afiliats populars.

Martínez-Maillo, per la seva banda, va assegurar que l’opció de Cifuentes pot estudiar-se però que la seva és majoritària. Concretament, el número tres del PP va recordar que l’elecció a doble volta amb el vot primer dels militants i després dels compromissaris “l’han admès i acceptat la majoria de les organitzacions territorials”.

En efecte, la majoria de líders territorials del PP van fer pinya ahir al voltant de la proposta oficialista, i van descartar donar suport a Cifuentes, que comença a marcar perfil propi de cara al debat successori al PP nacional. De moment, la presidenta de la gestora madrilenya, que encara un congrés a la primavera per consolidar-se al capdavant del partit, només ha rebut el suport explícit del PP balear, que ha dit que se sent “còmode” amb la proposta de primàries. Totes les mirades estan posades en Isabel Bonig, líder del partit al País Valencià, que determinarà si Cifuentes predica al desert o té algú que l’esolti.

Sopar amb C’s a la Moncloa

La relació entre el PP i Ciutadans es va tensar després de la investidura de Mariano Rajoy. El president espanyol s’havia concentrat a trobar acords amb el PSOE i havia descuidat el pacte firmat amb Albert Rivera. Però ara vol fer les paus amb el seu soci, i el va convidar a sopar dilluns a la Moncloa en una “trobada informal”. El primer símptoma del desgel va arribar el 30 de desembre. Aleshores Rajoy va referir-se a Ciutadans com a “soci prioritari”, un apel·latiu que després ha passat a formar part de l’argumentari popular. L’acostament, però, no és suficient per a alguns dirigents populars, com el número dos d’Esperanza Aguirre a l’Ajuntament de Madrid, que va suggerir ahir que els dos partits s’haurien de fusionar.