Podem convoca a les bases perquè decideixin si cal entrar al nou partit després de criticar-lo

S'acosta l'hora de la veritat i la tensió no para de pujar entre els 'comuns', que veuen com cada cop es complica més el somni de constituir un nou partit d'esquerres on conflueixin Barcelona en Comú, Podem, ICV, EUiA i Equo. Podem ha enviat un comunicat a tots els inscrits que té a Catalunya per explicar-los com han anat les negociacions durant aquests quatre mesos i quin és l'estat actual dels acords. El comunicat explica també quines són les línies vermelles que consideren que no es poden traspassar i els emplaça a debatre durant els propers dies i a votar telemàticament a partir del 16 de març per decidir si Podem s'ha de sumar al nou projecte o seguir el camí tot sol. El dia 20 es comunicaran els resultats, diu el comunicat. El to crític del text enviat als prop de 45.000 inscrits deixa clar que, tal com estan les negociacions, la direcció prefereix no entrar al nou partit. Tot sembla indicar que Podem ja ha començat la campanya pel no.

La jugada de Podem ha indignat a la resta de la confluència. Fonts del nou espai denuncien que en el text "hi ha coses que no són certes", tant pel que fa a la descripció de com ha anat la negociació com pel que respecta a l'estat actual dels debats. El comunicat deixa per terra el procés de constitució del nou subjecte polític i el critica per "limitar la participació. Explica, per exemple, que Xavier Domènech, arquitecte del nou projecte, proposava fer una llista tancada per escollir els 30 membres de l'executiva utilitzant el clàssic sistema de les "quotes de partits". Així, la llista que ell havia de liderar, deixava escollir quatre persones a cada partit (Equo ni tan sols hi apareix) fins arribar a les 16. "Les altres 14 serien proposades per Xavi Domènech", segons el comunicat. La proposta de Podem, segons el text, era que Domènech escollís16 persones i les altres fossin seleccionades pels inscrits. Aquest sistema el van refusar la resta de formacions, diu el comunicat.

Pel que fa a l’òrgan de 120 persones, l'executiva més gran però amb menys poder, "la proposta és presentar una 'llista de partits'" on les quatre formacions podrien escollir 20 persones i les 20 sobrants seria “a triar entre la gent”.

Des de la confluència asseguren que "les llistes seran obertes" i, per tant, no té gaire importància si es fan servir quotes. Tot i així, Domènech sempre ha negat que estigués fent servir quotes per crear l'executiva del nou partit.

"No participen a les reunions"

Un dels temes que més critica Podem és la falta d'un Codi Ètic. Fonts de la confluència han assegurat que aquest tema "encara està obert" i que s'ha estat discutint a les darreres reunions "a les que Podem no ha participat". Tot i així, el punt que més enfronta Podem amb la resta de formacions és el del sistema de votació. Els 'comuns' defensen que tindran dret a vot per escollir l'executiva totes les persones que s'hagin inscrit al web del nou partit polític. Per inscriure's, però, cal anar presencialment i validar la identitat amb el DNI.

El partit lila, en canvi, critica que aquest sistema "limita la participació" i demana com a condició innegociable que tots els seus inscrits (prop de 45.000) puguin votar des del web de Podem sense haver-se d'inscriure al nou partit ni validar la identitat. Per a ells, el sistema que proposa la confluència reduiria perillosament la participació: "Una disminució gens desitjable, tenint en compte que al llarg de tres mesos el registres del Nou Subjecte Polític no superen els 3000". El comunicat recorda el que ja va dir dilluns la secretària d'Organització de Podem, Ruth Moreta. “Només els vells partits tenen por de donar la veu a la gent”.