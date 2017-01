Un de cada quatre espanyols vol un Estat més centralitzat

Referèndum, reforma constitucional, millora del finançament... En ple debat sobre el model territorial de l’Estat, el Centre d’Estudis Sociològics (CIS) va publicar ahir un nou baròmetre i una de les conclusions que se’n treu és que fins a un 27,6% dels enquestats aposten per un Estat encara més centralitzat, un plantejament al qual donen suport sobretot homes més grans de 55 anys. En concret, un 9,6% dels espanyols volen restar sobirania als territoris de l’Estat i fins a un 18% prefereixen eliminar directament les autonomies perquè hi hagi “un únic govern central”. Aquesta xifra, però, va lleugerament a la baixa: el baròmetre del desembre del 2014 revelava que fins a un 34% dels espanyols optaven per eliminar les autonomies o almenys limitar-ne la sobirania, i un any després la xifra ja es reduïa al 30,2%.

La majoria dels partidaris d’aquestes opcions conservadores són votants de Ciutadans (un 26% volen anul·lar les autonomies i un 23% restar-los competències) i, sobretot, del PP, en què un 29% dels seus votants volen suprimir-les. De fet, amb el pretext d’eliminar duplicitats i simplificar l’administració, el govern espanyol va aconseguir implementar el 87% de les mesures recentralitzadores que s’havia proposat.

Les opcions sobiranistes

A l’altre costat de la balança, el CIS revela que un 25,1% dels enquestats sí que són partidaris que les comunitats siguin més sobiranes, ja sigui donant-los “més autonomia que en l’actualitat” -ho prefereixen un 14,4%, un punt més que fa un mes- o bé reconeixent la possibilitat de convertir-se en un estat independent, una opció que només avalen un 9,7% dels espanyols. Ara bé, el CIS no dona els resultats per comunitats, de manera que no es pot saber si el suport a les opcions sobiranistes és homogeni o es concentra en territoris perifèrics, com Catalunya i el País Basc. La via per saber-ho és a través del record de vot: el reconeixement del dret a ser independents l’avalen sobretot els votants d’ERC (ho volen el 88,6% dels seus simpatitzants) i del PDECat (54,1%).

Al contrari que en les opcions recentralitzadores, les respostes a favor d’unes comunitats autònomes amb més competències van guanyant terreny, encara que discretament. Segons els baròmetres anteriors, en dos anys el suport ha passat del 21,8% el 2014 al 25,1% del 2016, un augment tímid que caldrà veure si es consolida.

Tot i això, la majoria dels enquestats (37,8%) són partidaris de mantenir l’actual estat de les autonomies, una opció que ha crescut sis punts des del 2014 (31,7%). Aquesta és, de fet, l’opció majoritària dels votants dels quatre principals partits estatals: PP, PSOE, Units Podem i Ciutadans.

En concret, no modificar l’estructura territorial de l’Estat és l’opció que prefereixen un 43% dels votants del PSOE, un 34,5% dels de Ciutadans i un 42,5% dels del PP. En aquest cas, però, la seva tendència ha canviat perquè al novembre es van decantar majoritàriament per implantar un Estat amb un únic govern central (36,2%).

Pel que fa a Units Podem, la majoria (29%) també mantindrien l’estat de les autonomies, però és el partit que té més variabilitat. Així, un 16,5% reconeixen el dret a independentizar-se i un 24,6% volen donar més sobirania. Uns percentatges que es disparen en el cas d’En Comú Podem, en què gairebé la meitat dels votants reclamen més competències per a les comunitats i un 30% admetrien la possibilitat d’independitzar-se.