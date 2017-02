Podem ratifica avui el relleu d'Errejón per Montero

Pablo Iglesias té previst culminar avui una operació llampec per reconstruir Podem en només una setmana després dels resultats de Vistalegre II, en què les bases li van tornar a donar tot el poder. El flamant òrgan de direcció del partit, el consell ciutadà estatal, es reuneix avui per primera vegada amb l’objectiu de resoldre el futur d’Íñigo Errejón, després que perdés en totes les votacions de l’assemblea ciutadana. El relleu ja està clar. La cap de gabinet d’Iglesias, Irene Montero, assumirà el paper de portaveu al Congrés, que fins ara ocupava Errejón. També està previst eliminar la figura de la secretaria política, que controlava el que fins ara era número 2.

L’objectiu d’Iglesias és acabar amb les ferides internes de soca-rel, però tampoc desposseir l’errejonisme de tot el poder. Tot i que deixarà de ser, de facto, el número dos del partit -un rol que assumirà el secretari d’organització, Pablo Echenique-, se li reserven tres llocs en la nova executiva, que està previst que compti amb catorze persones. El líder de Podem compta tant amb ell com amb el fins ara secretari d’afers exteriors, Pablo Bustinduy, així com amb la diputada andalusa Auxiliadora Honorato. Ara bé, el que realment està en dubte és el rol d’Errejón al Congrés. Fonts pròximes a Iglesias confirmaven ahir a l’ARA que el fins ara número dos hauria rebutjat ocupar el lloc de Montero com a portaveu adjunt a la cambra. Acceptaria quedar-se així amb un pes residual en la nova executiva i sense la visibilitat institucional de les Corts. Bustinduy també hauria declinat aquesta oferta.

El retorn de Monedero

No està previst que Iglesias anunciï ja avui els noms de la nova executiva i de la nova portaveu al Congrés durant el discurs inicial del consell ciutadà estatal, sinó que delegui el debat al seu cercle més íntim en una reunió a porta tancada -62 persones integren l’òrgan de direcció, al qual se sumen també tots els secretaris generals autonòmics-. Sí que té previst anunciar la creació d’un “govern a l’ombra” per escalfar motors de cara a les pròximes eleccions generals. Compta per a aquest òrgan, que entén com un “assaig general del pròxim govern”, amb un dels confundadors de Podem, Juan Carlos Monedero; així com també amb la fins ara secretària d’anàlisi i programes, Carolina Bescansa; l’economista Vicenç Navarro; l’ex-Jemad Julio Rodríguez; i l’històric membre d’IU Manolo Monereo, molt pròxim a Julio Anguita.

La intenció del secretari general és aprovar la composició d’aquest gabinet durant la reunió del consell ciutadà estatal, però serrells d’última hora en la configuració -ahir encara estava fent trucades per acabar de confirmar els noms- podrien posposar la seva aprovació fins a la pròxima trobada. Sigui com sigui, Iglesias busca envoltar-se dels seus i relegar l’estratègia política d’Errejón després de la demostració de força de Vistalegre II. Errejón agraïa ahir per Twitter les mostres de suport, però no donava pistes del que pot passar avui: seguirà al partit, però amb un rol molt més discret.