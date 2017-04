El ministre d'Interior adverteix a ETA que no esperi "cap tracte de favor ni impunitat"

Primera reacció del govern central a la constatació del desarmament d'ETA. El ministre d'Interior, Juan Ignacio Zoido, ha efectuat una declaració institucional des de Sevilla en la que ha advertit l'organització terrorista que no hi haurà "impunitat ni tracte de favor". De fet, el ministre ha exigit a ETA que desaparegui, "en lloc de muntar operacions mediàtiques per dissimular la seva derrota".

"ETA està operativament derrotada, sense futur i amb els seus dirigents a la presó. L'única resposta lògica a aquesta situació és anunciar la seva dissolució definitiva i demanar perdó a les víctimes", ha defensat Zoido, que ha assegurat que el govern central no farà cap valoració sobre l'armament lliurat aquest dissabte fins que hagi estat analitzat per les autoritats i la justícia francesa "d'acord amb la legalitat vigent". El ministre d'Interior ha assegurat que el govern central "seguirà vetllant" pel compliment de la llei i "el respecte i l'homenatge a les víctimes del terrorisme".

D'aquesta manera el govern central es manté ferm en la postura ja anunciada ahir després del consell de ministres per part del portaveu de l'executiu, Íñigo Méndez de Vigo: "Que no esperin res de nosaltres". Fonts de l'executiu precisaven que no volien "participar en una operació propagandística" com la que consideren que és l'acció d'aquest dissabte d'ETA.