La realitat de l'1 d'octubre

¿És real el referèndum de l’1 d’octubre? Aquesta és la pregunta clau, el terreny on es decidirà l’èxit o el fracàs del Procés. Per això l’objectiu del Govern i les entitats que li donen suport ha de ser insuflar realitat al referèndum, o sigui, més enllà del debat sobre la legalitat, és imprescindible que l’1-O tingui corporeïtat, elements tangibles, i el més important de tots ells és una campanya del no amb cara i ulls. Només d’aquesta manera una part important de la població se sentirà interpel·lada per la crida del Govern. A l’altre extrem, Madrid seguirà l’estratègia contrària: situar l’1-O en l’àmbit de les coses impossibles i imaginàries, en el de la mera propaganda partidista. El seu problema és que, si continua per la via de l’amenaça als funcionaris, llavors estarà atorgant credibilitat, és a dir, realitat i valor polític, al referèndum.