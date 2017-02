Podem rebutja la llista de consens dels comuns i obre una crisi

Crisi al partit dels comuns. Només falta un mes per l'assemblea constituent del nou partit que vol unir les esquerres i l'acord per decidir el seu funcionament està més lluny que mai. Els partits cridats a la fusió -Podem, Barcelona en Comú, ICV, EUiA i Equo- encara no han decidit com s'escollirà l'executiva del nou partit. La proposta que, fins avui, hi havia sobre la taula era constituir una "llista de consens" entre totes les formacions i sotmetre-la a votació entre els militants del nou partit. Però, després de mesos de negociacions, Podem ha emès aquest dimarts per la tarda un comunicat on rebutja aquesta possibilitat i llança una dura crítica contra els comuns, a qui acusa de tenir vicis de "la vella política". La proposta de Podem és que "les persones inscrites al nou subjecte que se sentin capacitades i motivades per treballar per construir-lo es presentin".

"Només els partits del vell règim temen donar la veu a la gent", diu el comunicat de Podem, en un dur retret a la resta de formacions amb qui, en teoria, s'ha de fusionar. "Des de Podem hem deixat enrere totes les lògiques de quotes de partit i no entenem que no sigui la gent qui triï lliurement", continua.

El text diu que durant "les properes hores" mantindran les negociacions per convèncer-los que "abandonin les lògiques de quotes i donin la veu a la gent". El comunicat també adverteix, que s'arribi a un acord o no, "el proper dilluns enviarem a tots els nostres cercles i les nostres 45.000 inscrites el resultat d'aquest procés" i elles hauran de prendre la decisió".