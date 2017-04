Les 10 recomanacions del Parlament per lluitar contra la corrupció

Via lliure a les 245 propostes per millorar la transparència i les bones pràctiques a les administracions públiques. Després de 15 sessions i un total de 23 compareixences, les conclusions de la comissió d'estudi de mesures contra la corrupció s'han tramitat al Parlament, no exemptes de polèmica entre els principals grups.

El primer a prendre la paraula ha estat el portaveu parlamentari de C's, Fernando de Páramo, que ha tret pit d'haver proposat la constitució d'aquesta comissió. De Páramo ha lamentat que els "vells partits" -en referència a l'antiga CDC, ara representada pel PDECat al grup de JxSí i el PP- hagin "deixat al tinter" algunes suggeriments de la seva formació. "Proposàvem eliminar càrrecs a dit i JxSí i el PP ho han evitat", ha exposat el diputat.

Aquestes declaracions no han agradat al diputat de JxSí Gerard Gómez del Moral, que ha contradit C's i li ha llegit l'article 131 de les conclusions de la comissió, que fa referència a "limitar que els candidats nomenin càrrecs de confiança". Del Moral ha subratllat algunes de les propostes com la intenció de limitar o eliminar els aforaments o la prohibició als partits polítics de condonar els deutes bancaris. A més, ha subratllat que algunes de les aportacions "ja s'estan duent a terme", per bé que ha reconegut que moltes altres no són competència del Parlament ni de la Generalitat. "Per això som independentistes", ha sentenciat.

"Fernando, sé fuerte"

El portaveu parlamentari de C's ha insistit a JxSí que la comissió la va tirar endavant la seva formació. "No pas vostè", ha replicat a del Moral, de qui s'ha "compadit" per ser "republicà" i compartir govern amb "el partit putrefacte de CDC". El diputat independentista ha tancat el debat amb una "frase d'algú a qui no tenen dubtes a votar" -en referència a Mariano Rajoy: "Fernando, sé fuerte".

Repassem 10 de les recomanacions que fa el Parlament per eliminar les pràctiques corruptes a Catalunya:

1.- Desplegament de la llei 19/2014

Primerament, l’objectiu principal de la comissió és que s'apliqui la llei de transparència, bon govern i accés a la informació que es va aprovar el desembre del 2014 i que inclou bona part de les propostes que exposen les conclusions de la comissió.

2.- Facilitar l’accés a la informació per part de la ciutadania

En diversos articles de les conclusions se subratlla la necessitat d’”obrir al coneixement públic, de manera gratuïta i fàcil accés” dades com les que inclou el Registre Mercantil. En aquest sentit, es demana fomentar el coneixement de la Comissió de Garantia de Drets d’Accés a la Informació Pública (GAIP), com una via més ràpida i alternativa als tribunals. També es destaca la necessitat de conscienciar la ciutadania de la potestat de denunciar tota actuació irregular o d’abús de poder que es pugui detectar.

3.- Evitar les portes giratòries

Els partits han acordat que cal reforçar el règim d’incompatibilitats. Entre altres mesures, consideren que dins dels 2 anys següents a la data en què han cessat, “els alts càrrecs no poden prestar serveis “ni directament ni per mitjà de tercers a empreses privades que hagin estat afectades per decisions en les quals hagin participat”.

4.- Les llistes electorals, lliures d’implicats en casos de corrupció

“No s’hauria d’admetre la inclusió de processats o investigats per corrupció a les llistes electorals”, adverteix el text, i afegeix que si es donés el cas seria obligatori fer pública aquesta circumstància a l’hora d’anunciar els candidats.

5.- Reforçar el control -“despolititzat”- a les institucions

Les conclusions de la comissió d’estudi aposten per potenciar òrgans de control com la Sindicatura de Comptes, amb l’objectiu de garantir-ne la “independència i professionalitat”. Subratllen la necessitat d’aconseguir una “direcció de l’Administració pública tècnica i no controlada políticament”. Es denuncien també els pocs recursos a la Fiscalia Anticorrupció i s’estableix que aquesta branca tingui el 10% dels efectius totals de la Fiscalia de Catalunya.

6.- Eliminar la fiança per poder exercir l’acusació popular

El Parlament vol facilitar l’acusació popular contra delictes econòmics vinculats a la corrupció. Per fer-ho, proposa eliminar l’obligació d’aportar una fiança com a condició per personar-se en la causa. A més, insta la Generalitat a comparèixer com a acusació particular en tots els casos que provoquin un perjudici dels seus recursos econòmics.

7.- Augmentar “significativament” la prescripció dels delictes

Encara en l’àmbit judicial, es reclama modificar la legislació actual per tal que els delictes econòmics relacionats amb la corrupció "tinguin el termini més llarg de prescripció previst al Codi Penal", és a dir, de fins a 20 anys. També es volen estipular els 50.000 euros com a quota mínima defraudada perquè s’inclogui com a delicte contra la hisenda pública.

8.- Combatre el finançament irregular dels partits polítics

El document proposa “prohibir” les donacions a fundacions. Tot i això, permet que se’n puguin fer sempre que les entitats vinculades a partits se sotmetin al mateix control. El text també insta els partits a publicar a la seva web els comptes anuals, l’informe de fiscalització emès pel Tribunal de Comptes, els pressupostos anuals dels 2 darrers exercicis i el desglossament d’ingressos, despeses i béns patrimonials, entre d’altres. Pel que fa a les campanyes electorals, suggereix reduir al 50% el límit de la despesa permesa actualment.

9.- Un portal de contractació on consultar les adjudicacions

Els diputats de la cambra catalana proposen crear un portal de contractació on es puguin consultar públicament els processos d’adjudicació i licitació. A més, volen que es revisin les concessions de qualsevol tipus a empreses externes a la Generalitat, amb l’objectiu d’evitar la “socialització de pèrdues i privatització de beneficis” que perjudiquin l’administració.

10.- La creació d’un mecanisme català de prevenció i lluita contra la corrupció i el frau

Les conclusions de la comissió proposen constituir un òrgan transversal integrat per la Fiscalia Anticorrupció, els ossos d’Esquadra, l’Oficina Antifrau, la Sindicatura de Comptes, el Síndic de Greuges, la Intervenció General de la Generalitat i l’Agència Tributària. Hauria d’estudiar i analitzar els informes de les institucions que el conformen, retre comptes davant del Parlament i mantenir informació actualitzada sobre casos de corrupció i frau fiscal a Catalunya.