Podem recull demandes arreu de Catalunya per incorporar al nou partit

Podem ha iniciat una gira per Catalunya per recollir demandes arreu del territori. Les primeres han estat al Prat, Ripollet, Barcelona i Barcelonès Nord i continuaran per Vilaseca (Camp de Tarragona), L'aldea (Terres de l'Ebre), Blanes (Girona), Granollers (Vallès Oriental), Tordera (Maresme), Berga (Catalunya Central) i Vilafranca del Penedès. Les demandes que Podem reculli durant aquestes trobades s'utilitzaran per a la construcció del nou partit dels 'comuns', on confluiran Barcelona en Comú, Podem, ICV, EUiA i Equo.

Aquest procés ha de servir també per augmentar la presència dels 'comuns' més enllà de l'àrea metropolitana de Barcelona. És a la gran conurbació urbana, on el 'comuns' han tingut fins ara un major suport electoral. Durant la constitució del nou partit, i pensant ja en les properes eleccions, el nou espai necessita augmentar la musculatura més enllà de Barcelona.

El partit dirigit a Catalunya per Albano Dante Fachin emmarca aquesta campanya dins de l'operació Marea Morada, que compta amb els 100 cercles reconeguts per la formació per recollir les idees de les diferents assemblees.