Els recursos de la magistrada Àngels Vivas, al Suprem

Els dos recursos presentats per la magistrada Àngels Vivas per haver sigut presumptament discriminada el 2016 pel Consell General del Poder Judicial (CGPJ) en el nomenament del president de l’Audiència Provincial de Barcelona seran resolts aquest dilluns al Tribunal Suprem. Encara que l’ estrella al Suprem serà Francesc Homs -s’enfronta al primer dia del seu judici pel 9-N-, el debat sobre si es va discriminar Vivas en nomenar un magistrat amb força menys mèrits, Antonio Recio, és rellevant. El ponent en els recursos és José Manuel Sieira, l’expresident de la sala tercera. Vetat per renovar en aquest càrrec el 2015 per Carlos Lesmes, president del Tribunal Suprem i del CGPJ, Sieira ja va donar suport el 2016 al recurs de la magistrada Pilar Alonso per haver sigut discriminada en el nomenament de Pascual de Riquelme com a president del Tribunal Superior de Justícia de Múrcia.

En el cas de Vivas es tracta de decidir sobre dos recursos. En l’ordinari, el del nomenament de Recio, cal tenir en compte que Vivas tenia una antiguitat de 33 anys enfront dels 25 del seu rival; i en l’escalafó judicial, mentre que Recio tenia la posició 1.359, Vivas tenia la número 159. El recurs també apunta que els nomenaments del CGPJ, segons la interpretació del vocal Enrique Lucas, es fan amb 11 vots a favor, cosa que no va passar en el cas de Recio, que en va obtenir deu.

Pel que fa al segon recurs, Vivas invoca la violació del dret a la igualtat per raó de sexe i, també, la vulneració del dret a la llibertat ideològica i d’opinió. Recorda que va ser una de les magistrades que el 2014 van signar el manifest dels 33 jutges a favor del dret a decidir. La fiscalia del Suprem ha donat suport a una part del recurs per vulneració de drets fonamentals, la que es refereix a la violació del dret a la igualtat per raó de sexe. En igualtat de mèrits -encara que en aquest cas l’avantatge de Vivas era notable- ha de ser triada la dona, sosté la fiscalia. La sala escoltarà la ponència de Sieira i votarà. El veredicte, aquest dilluns mateix.