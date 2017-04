Els comuns se sumaran al referèndum unilateral si el Govern aconsegueix el suport de la comissió de Venècia

Els comuns han mogut fitxa i han concretat la condició per sumar-se al referèndum unilateral que el Govern prepara per al setembre: "Acudeixin ja a la Comissió de Venècia per aconseguir el seu aval al referèndum". Ha formulat la petició el portaveu de CSQP al Parlament, Joan Coscubiela, que ha reivindicat la legitimitat de la Comissió de Venècia per concedir reconeixement als processos referendaris. "Ha elaborat un codi de bones pràctiques que accepta el govern espanyol, té una gran experiència en l'aval dels referèndums internacionals, té una gran autoritat, ha fixat uns quòrums mínims de participació flexibles i ha estat reconeguda tant pel Govern com per tots els grups parlamentaris que donen suport al referèndum", ha argumentat Coscubiela per defensar la seva opció.

El vicepresident del Govern, Oriol Junqueras, ha contestat de forma immediata des de l'hemicicle del Parlament. "Si l'acord que ens proposa exigeix el mateix a totes les parts (Generalitat i Estat) estarem encantats de buscar aquest consens. Però no pretengui posar-nos unes condicions que sap que són inassumibles atesa l'actitud sistemàtica del govern espanyol", ha subratllat. Junqueras ha recordat a Coscubiela que, en l'hipotètic cas que s'aconseguís aquest aval, l'Estat continuaria rebutjant la consulta.

CSQP ha garantit que, si el Govern assoleix aquest aval, els comuns se sumaran al referèndum unilateral. Una estratègia que fonts del Govern consideren "perversa". Segons aquestes fonts, els comuns saben que, sense l'acord amb l'Estat, no es poden complir les condicions del codi de bones pràctiques dels referèndums. Junqueras els ha tornat a demanar que se sumin al consens ciutadà a favor del referèndum i deixin d'exigir més al Govern que no pas a l'Estat.

El portaveu de CSQP ha recordat a Junqueras que la resolució sobre el referèndum que no ha estat anul·lada pel Tribunal Constitucional (TC) subratlla la necessitat d'aconseguir el "reconeixement previ" de la comunitat internacional. Coscubiela ha reconegut que és "molt difícil" que la Unió Europea o els seus estats membres reconeguin la consulta mentre el govern espanyol s'hi oposi. En canvi, ha destacat que si es compleixen les condicions de Venècia, el procés sobiranista comptarà amb l'aval d'un organisme que té "legitimitat" internacional.

Aquesta mateixa setmana, Coscubiela ja havia reclamat al Govern que fixi de forma immediata la data i la pregunta del referèndum que vol convocar al setembre. Aquest dijous des de l'hemicicle del Parlament ha insistit en la necessitat de garantir el "reconeixement previ" de la consulta per part de la comunitat internacional, independentment de la posició del govern espanyol, tal com remarca la resolució aprovada pel Parlament (amb els vots de CSQP i JxSí) durant el debat de política general del passat mes d'octubre. "Han de garantir que no sigui un nou 9-N", ha insistit Coscubiela. Junqueras li ha reconegut que el Govern treballa perquè el referèndum tingui efectes jurídics i polítics per evidenciar les diferències amb el procés participatiu del 2014.

Què demana la Comissió de Venècia?

La Comissió de Venència és un òrgan consultiu del Consell d'Europa format per experts independents en el dret constitucional. El 2006 va publicar el codi de bones pràctiques sobre els referèndums, que Coscubiela ha posat aquest dijous sobre la taula. El document estableix diverses qüestions perquè un referèndum es faci amb totes les garanties. Un dels que més ha transcendit els darrers mesos és el del mínim de participació. Venècia descarta fixar cap percentatge per no fomentar el boicot d'aquells que estiguin en contra de la consulta.

Una altra de les qüestions rellevants és la de la llei que ha de servir per convocar el referèndum. El codi de bones pràctiques subratlla que la llei del referèndum no es pot modificar durant l'any anterior a la votació. Aquesta condició es pot superar si la nova llei "s'inclou a la Constitució o a una norma superior a la llei ordinària". En tot cas, els referèndums han de ser organitzats "quan el sistema legal ho estipuli".

Hi ha d'haver un òrgan imparcial en l'organització del referèndum en el que s'inclogui, almenys, un membre del poder judicial o algun expert legal independent i representants dels partits integrats al Parlament. A més, s’ha de constituir un òrgan d’apel·lació que sigui una comissió electoral o un tribunal jurisdiccional que gestioni les impugnacions. Aquest òrgan ha de tenir la facultat d’anul·lar el referèndum en cas d’irregularitats que hagin condicionat el resultat de la votació.

També remarca que hi ha d’haver observadors internacionals. La seva tasca no s’ha de limitar al dia de la votació: també durant la campanya, el període d’inscripció dels votants, els períodes de recol·lecció de signatures i l’observació durant el recompte de vots.

JxSí celebra el moviment de CSQP

"Celebrem que el referèndum irreversible vagi sumant suports. Aquest és un pas important", afirma la portaveu de Junts pel Sí, Marta Rovira, a través d'un comunicat. La coalició independentista considera que CSQP "ha fet un pas endavant" en preveure el seu suport a una consulta no pactada amb l'Estat i "donar compliment al sentiment del 80% de la població del país que creu que el referèndum és l'eina per decidir el futur polític de Catalunya". " Un referèndum que no pot estar sotmès a la voluntat de l'Estat, que sistemàticament nega la veu al poble de Catalunya", afegeix Rovira.