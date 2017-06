"De polèmic a referent": persones properes a Josep Pallach recorden el seu llegat

El pensament de Josep Pallach ha recobrat vigència, almenys per uns minuts, en l'homenatge que el Govern li ha dedicat aquest dilluns al Saló Sant Jordi del Palau de la Generalitat. L'històric dirigent socialista ha estat recordat pel seu antic company Amadeu Cuito com un "precursor". "Ho veiem novament quan les esquerres reivindiquen la socialdemocràcia", ideologia que va defensar -no exempt de polèmica- en un moment en què en l'antifranquisme predominaven les tesis revolucionàries.

El Govern ha commemorat el 40è aniversari de la mort de Josep Pallach, històric dirigent socialista, que va morir d'un atac de cor abans de les eleccions de 1977. Va ser protagonista de la vinculació de l'antic PSC Reagrupament amb el PSC Congrés i la federació del PSOE, tot i que va rebutjar erigir-se com a líder del socialisme espanyol. "Jo sóc català", va justificar el figuerenc davant les propostes que li van arribar.

"De tant polèmic que era, s'ha convertit en referent", ha subratllat al seu torn la seva filla, Antònia, que ha rememorat que el seu pare no va poder veure complerts dos dels seus grans objectius: el restabliment de la Generalitat i el primer govern català socialista.

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha posat èmfasi en l'esperança política que va encarnar la seva figura. "La seva colossal influència fa que ens el trobéssim arreu", ha raonat Puigdemont, que ha remarcat la "persistència" del seu llegat. El president ha evocat un "home de conviccions" que "de seguida es va trobar a faltar". Tot i no haver viscut la transició, el seu pensament hi va ser "present" i, a dia d'avui, "encara és viu".

Cuito ha subratllat que malgrat els diferents sectors que han volgut fer seva la figura de Pallach, "no era ni federalista ni independentista". "Ell era inseparable de defensar que el socialisme només és possible si els són lliures de disposar del seu futur", ha apuntat.

El president de la fundació Josep Pallach, Josep Maria Solé, ha recordat la vessant de pedagog de l'expolític, que ha posat en valor la "crítica constructiva" que sempre va propugnar el protagonista en l'àmbit educatiu. Solé ha destacat que Pallach sempre va defensar el "diàleg" com la millor eina per "afavorir les situacions de canvi i de progrés".

A l'acte institucional hi han assistit, a banda de Puigdemont, la portaveu del Govern, Neus Munté; l'expresident de la Generalitat José Montilla; i alcaldes i diputats del Parlament.