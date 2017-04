La reforma del reglament per a la desconnexió exprés es debatrà al ple del 26 d'abril

Un pas més cap a la desconnexió exprés. La reforma del reglament del Parlament per tal que la llei de transitorietat jurídica pugui aprovar-se en un sol dia es debatrà per primer cop en sessió plenària el 26 d'abril. Aquest dimarts, la mesa del Parlament ha obert el termini per presentar les esmenes a la totalitat dels grups parlamentaris -que s'acabarà el dia 20- i preveu que si es compleixen tots els requisits formals es pugui celebrar el primer debat de la nova reforma en el proper ple.

Per què Junts pel Sí vol reformar el reglament del Parlament?Segons fonts parlamentàries, el més probable és que els grups de l'oposició rebutgin la tramitació de la reforma i presentin esmena a la totalitat però està previst que Junts pel Sí i la CUP facin servir la seva majoria perquè tiri endavant. De fet, tan el PP com el PSC ja han dit que presentarien esmena a la totalitat.

Si el canvi al reglament supera aquest primer ple a la totalitat, després es debatrà en comissió -en què els grups poden demanar compareixences o fer esmenes en el contingut de la reforma- i finalment es retornarà al plenari perquè s'aprovi definitivament. Els independentistes pretenen enllestir la reforma abans de finals de juliol, quan acabarà aquest període de sessions.

En el proper plenari també està previst que es debati la proposició de llei de béns improductius, de Junts pel Sí i la CUP; la convalidació del decret de begudes ensucrades; i la proposició de llei per despenalitzar l'eutanàsia, en què només el PP ha presentat una esmena a la totalitat.

El rebuig de l'oposició

Un cop ja va transcendir la intenció de Junts pel Sí l'oposició va rebutjar-ho fermament. És per això que va voler aturar la creació d'una ponència conjunta per a reformar el reglament -així ho preveu la norma de la cambra- perquè consideraven que un canvi en les regles de joc només es podia fer amb el consens de tots els grups i que no és el cas.

Tanmateix, no se'n van sortir i Junts pel Sí i la CUP van participar en la ponència anomenada conjunta i van acordar tirar endavant la reforma amb només una sessió. Ara el resultat de la ponència (una eina parlamentària perquè els grups redactin de forma conjunta una proposició de llei) seguirà el tràmit normal d'una proposició de llei.

La polèmica reforma

El canvi del reglament del Parlament ha generat crispació a la cambra catalana. Junts pel Sí va promoure la reforma perquè pretén aprovar la llei de transitorietat jurídica -que ha d'emparar el referèndum- en un sol dia, amb la previsió que el govern espanyol la impugnarà al Tribunal Constitucional al moment que es faci pública. És per això que - tal com va avançar l'ARA-, Junts pel Sí i la CUP han dissenyat una desconnexió exprés per poder-ho fer en un sol debat al plenari (les proposicions de llei requereixen dos debats: un primer a la totalitat, el tràmit en comissió per negociar canvis al text legislatiu i el ple final d'aprovació). Tot i que els independentistes faran un primer intent d'aprovar la llei de transitorietat jurídica per la via ordinària, volen tenir "totes les eines a l'abast" perquè el Constitucional no suspengui la norma abans de ser aprovada al plenari.

La reforma que proposen passa per habilitar els grups polítics a tramitar les proposicions per lectura única -és a dir, en un sol debat al ple-, tal com ara ja poden fer el Govern o tots els partits de la cambra per unanimitat.