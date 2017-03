Els dos regidors d'Unió a Figueres abandonen el govern i passen a ser no adscrits

Els dos regidors d' Unió de Figueres, Manuel Toro i Núria Galimany, abandonen formalment el govern municipal de CiU i passen a ser no adscrits. En un comunicat, la formació assegura que des que van anunciar que renunciaven a les seves competències es trobaven en una mena de buit "polític-jurídic-administratiu" ja que, tot i que ells es consideraven regidors no adscrits, CDC els mantenia formalment a l'equip de govern tot i que sense dret de vot i paraula.

La mesura s'ha entrat per instància aquest dijous i els edils asseguren que és només un "impàs" mentre es tramita la dissolució de la federació de CiU que han reclamat. D'aquesta manera, creuen que s'evitaran les especulacions i que se'ls neguin "drets polítics" com "el de la paraula al ple" o "el dret d'assistència per no voler asseure'ns a les cadires de govern”. Els regidors reiteren la necessitat de formar un govern " fort, estable i coherent" a la ciutat.

Les divergències entre CDC i UDC es van iniciar amb la crisi nacional del partit -al juny farà dos anys- però la relació a Figueres es va dinamitar amb l'expulsió del PSC del pacte de govern. Els dos edils d'Unió van assegurar que no estaven d'acord amb com s'havia gestionat l'afer i van anunciar que anirien per lliure tot i que no abandonarien l'equip. Dies més tard, la situació es va precipitar i van abandonar les competències de govern i van reclamar la dissolució de la federació.

L'assumpte es va complicar encara més quan a la presentació del nou cartipàs, es va remarcar que Unió continuava al govern de manera formal però sense competències. Aquest dimarts, just quan se celebra un nou ple ordinari, han entrat una instància demanant passar a ser regidors no adscrits mentre es tramiti la dissolució del grup municipal de CiU.

La formació assegura que no vol que al plenari es repeteixin escenes com les que es van viure al de febrer quan Manuel Toro va demanar intervenir i l'alcaldessa, Marta Felip, li va "recordar" que no era portaveu.