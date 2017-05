Podem registrarà avui la moció de censura contra Rajoy

Podem ha anunciat aquest dijous a mitjanit que registrarà la moció de censura contra Rajoy aquest divendres al matí cap a les 11.30 h, dos dies abans que se celebrin les primàries del PSOE. Pablo Iglesias serà el candidat alternatiu a la presidència. Fins dilluns, els partits poden presentar propostes alternatives.

Ana Pastor és qui ha de decidir la data del debat i té intenció que no sigui fins al 5 de juny. Si és així, Iglesias tindrà temps il·limitat per presentar el seu programa, i Rajoy per respondre-hi.

Sánchez és l'únic candidat del PSOE que no ha descartat una moció, però rebutja les formes de la de Podem. Per pressionar més el PSOE, Podem ha convocat per a demà a les 18 h una manifestació a la plaça del Sol de Madrid a favor de la moció. És un lloc fetitxe per a ell, tant pel 15-M com per la gran marxa del canvi de principis del 2015, la major mobilització que han aconseguit.

Un 97% de la militància va donar suport a la moció en la consulta a les bases, però la participació va ser baixíssima: del 18%; a més, la pregunta gairebé no donava opcions al 'no' per com estava formulada.