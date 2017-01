Els comuns registren diversos noms per al nou partit per evitar el cas de Guanyem Barcelona

L'entorn de l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, està escarmentat. Abans de decidir presentar la candidatura a les eleccions municipals de Barcelona de 2015, a Colau li va sorgir un imprevist: una persona aliena a les confluències d'esquerres va registrar el nom de Guanyem -amb el qual es coneixia la formació de l'actual alcaldessa- i no el van poder utilitzar per concórrer els comicis.

Ara, que Colau prepara el nou partit d'àmbit català -que aglutinarà en un sol subjecte polític les formacions que ara participen en les diverses coalicions electorals- vol evitar que li passi el mateix. Segons fonts consultades per l'ARA, l'espai dels comuns ha registrat diverses marques electorals per assegurar-se alguns noms: és el cas de 'Comuns', 'Catalunya en Comú', 'En Comú Podem' o 'En Comú'. D'aquesta manera, en cas que la militància optés per alguna d'aquestes nomenclatures no tindrien problemes per batejar així el nou partit.

Ara bé, els consultats deixen clar que cap d'aquests noms és el definitiu. Fonts d'En Comú Podem asseguren que la nomenclatura la decidirà la militància en un procés de participació intern que començarà ara el mes de gener i que acabarà a l'abril en una assemblea on podran participar militants i inscrits.

Els plans de la formació, que ha de liderar Xavier Domènech, passen per enllestir el nou partit d'esquerres en el primer semestre de 2017, a punt en cas que es convoquin noves eleccions catalanes.