El 63% dels catalans no està d'acord a pagar més impostos per tenir millors serveis

Segons la darrera enquesta del CEO, un 63% dels catalans no està d'acord a pagar més impostos per tenir millors serveis, per un 33,5% que hi estaria d'acord. Quasi un 80% tampoc estaria d'acord en abaixar els impostos i perdre serveis. La majoria aposta per continuar amb la mateixa pressió fiscal i els mateixos serveis.

Aquests resultats destaquen amb un sondeig fet pel mateix CEO entre l'abril i el maig passats que deia que un 77% dels catalans estan a favor d'apujar els impostos als que tenen més ingressos i patrimoni.

Preguntats sobre si, per culpa de la situació econòmica, el Govern es veu obligat a retallar un servei públic, els 34% dels catalans diu que els habitatges de protecció oficial, i el 18% les beques d'ensenyament.

Respecte el 2011 el Govern millora la seva valoració general, i passa d'un suspès justet (4,95) a un aprovat (5,5). Tot i això, el 44% dels enquestats creu que el Govern no sap com resoldre els problemes dels país, mentre que un 39% diu que sí que sap com resoldre'ls però necessita temps.

De la mateixa manera, quan es pregunta què és el millor que ha fet la Generalitat l'últim any, el 57% diu que no ho sap. Igual que un 47% no sap dir què és el pitjor que ha fet.

El debat sobre la independència de Catalunya ha irromput a la societat catalana els última anys d'una manera evident. Segons la darrera enquesta del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) sobre la percepció de les polítiques públiques i la valoració del Govern, les relacions entre Catalunya i Espanya és la segons preocupació dels catalans amb un 25,6%, només superat per l'atur i la precarietat laboral amb un 32,9%. La dada del 25% contrasta perquè el 2011, quan es va fer aquesta mateixa enquesta per darrer cop, el conflicte català-espanyol ni tan sols apareixia entre la llista de les preocupacions. El 2011 la crisi d'identitat catalana preocupava a un 10,9%, i la retallada de l'Estatut a un 3,6%.

En cinc anys han canviat molt les preocupacions dels catalans. L'atur i la precarietat llavors també era la principal preocupació però amb un 67% (ara és un 33%), i el funcionament de l'economia era la segona a la llista amb un 36,6%, i ara és la cinquena amb un 15%.

Sobre el sentiment de pertinença, el sentiment catalanista ha pujat força respecte el mateix CEO del 2011. Si les persones que només se sentien catalanes llavors eren el 12%, cinc anys després són ja el 20%. I les persones que se senten més catalanes que espanyoles han passat del 20% al 24%. Les que se senten igual d'espanyoles que catalanes han baixat lleugerament, del 41% al 38%.

Aquest sondeig s'ha fet amb 1.700 enquestes entre el 10 i el 19 de novembre de 2016 a qualsevol persona que viu a Catalunya, incloent els immigrants. Per això, Jordi Argelaguet, director del CEO, diu que algunes d'aquestes dades no es poden comparar amb el Baròmetre perquè en aquest cas les enquestes es fan només a les persones amb dret a vot.