El Govern condemna el "reprovable" 'escrache' d'Arran al PP: "No ajuda a res"

Malestar al Govern amb l'intent d'ocupació ahir de la seu del PP a Catalunya per part de les joventuts anticapitalistes d'Arran. La consellera de la Presidència i portaveu del Govern, Neus Munté, ha considerat aquest dimarts "del tot reprovable i condemnable" l'escrache que -sota l'atenta mirada de la diputada de la CUP Anna Gabriel i l'exdiputat David Fernández- van fer els joves d'Arran a la seu del PP a Catalunya. "Fets com el d'ahir no ajuden", ha aivsat.

" No ajuda a res. No representa ni l'actitud ni el tarannà ni la manera que tenim la immensa majoria de catalans d'abordar la diversitat d'opinions", ha afirmat Munté en roda de premsa després de la reunió del consell executiu. Alçant un tallafoc davant d'aquells que vinculen l'escrache d'ahir amb la dinàmica del procés sobiranista, Munté ha subratllat que "el que va succeir ahir no és extrapolable al conjunt de catalans".

"Condemnem aquesta acció i qualsevol altre que pretengui limitar la llibertat d'expressió de cada persona", ha reblat Munté. Se sumava així a les paraules del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, que ahir des d'Estats Units va condemnar els fets i va advertir que totes les accions que volen "limitar la llibertat d'actuació de qualsevol grup polític" són condemnables.

Munté s'ha referit també a l'exigència de la CUP de fixar ja la data i la pregunta del referèndum, i ha defensat que el Govern es partidari de "fer les coses bé", "explicar-les quan toqui" i "mentrestant, treballar". Tot i apuntar que entén les opinions i "pressions d'uns i altres", ha afirmat que com a Govern els cal "mantenir el rumb" i fer front a "tots els compromisos" adquirits aquesta legislatura".