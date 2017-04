Es va reunir Ciutadans amb Macron?: Nart ho confirma i Rivera ho desmenteix

Misteri al voltant d'una presumpta reunió d' Albert Rivera i Javier Nart amb Emmanuel Macron, líder d'En Marxa i guanyador de la primera volta de les eleccions franceses. En un especial sobre els comicis d'aquest diumenge al programa 'El Objetivo' de La Sexta, l'eurodiputat de Cs va explicar a la periodista Ana Pastor que ell i Rivera s'havien reunit "fa bastants mesos" amb el polític francès i "el seu principal ajudant". Una trobada que, minuts després, el mateix líder de la formació taronja va desmentir en una connexió en directe.

"Com va anar la trobada? Perquè Nart no ha volgut entrar en massa detalls", pregunta Pastor a Rivera, el qual respon: " La veritat és que jo no conec... És veritat que m'he intercanviat amb l'equip de Macron i amb ell mateix alguna correspondència, diguem-ho així. Precisament donant suport a la seva campanya. Ells també ens han demanat ajuda, el nostre equip econòmic ha col·laborat amb alguna qüestió amb En Marxa".

😂😂😂RIDÍCULO HISTÓRICO😂😂😂

Eurodiputado C's Nart:"Hubo una reunión entre Albert Rivera,yo y Macron".

Rivera:"Yo no me he visto con Macron". pic.twitter.com/dU7lGV0EU0 — Juan Miguel Garrido (@Juanmi_News) 23 de abril de 2017

Davant la resposta ambigua, la periodista insisteix: "Llavors si es van veure o no?, perquè Nart ho ha explicat i vostè no sé si no se'n recorda [...] Vostè es va veure amb Macron, sí o no?" És llavors quan Rivera desmenteix clarament la versió de Nart: " No, no, jo no m'he vist amb Macron", diu, visiblement sorprès i amb un somriure incòmode.

Quan Pastor demana a Nart, que encara és a plató, que reaccioni a les declaracions de Rivera, ell calla i endreça els seus apunts. " És un expedient X", ironitza la presentadora, "no sé com interpretar aquest silenci". I Rivera encara afegeix: "No sé què esteu parlant al programa, però en això crec que tinc millor font, que sóc jo mateix".