El secretariat de l'ANC acorda crear una caixa de solidaritat amb els condemnats pel procés

L' ANC ja ha pres una decisió. El secretariat nacional, reunit aquest dissabte a l'Hospitalet de l'Infant, ha acordat crear una caixa de solidaritat amb els condemnats pel procés sobiranista. Com va avançar l'ARA fa dues setmanes, es tracta d'una eina per fer front a les multes econòmiques derivades de les condemnes de la justícia espanyola contra els responsables del procés sobiranista. De fet, la idea sorgeix després que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya condemnés Artur Mas, Joana Ortega i Irene Rigau a penes d'inhabilitació i a multes d'entre 24.000 i 36.000 euros.

La notícia l'ha avançat La Vanguardia i, fonts de l'Assemblea han explicat a l'ARA que el 'sí' del secretariat és un primer pas però no l'últim perquè la caixa solidària esdevingui una realitat. L' ANC ha mantingut converses durant les darreres setmanes amb altres entitats, com Òmnium Cultural, per impulsar-la de manera coordinada. La intenció és poder presentar el nou instrument en els pròxims dies, tot i que es podria ajornar fins després de Setmana Santa.

Les característiques i el funcionament d'aquesta caixa de solidaritat es definiran també durant els pròxims dies en converses entre totes les entitats que hi estiguin interessades. De moment, l'ANC proposa crear una comissió compartida per totes elles per definir els mecanismes per vehicular les donacions dels ciutadans. Aquesta comissió s'encarregaria de definir també els criteris per decidir quines de les multes vinculades al procés han de ser sufragades per la caixa.