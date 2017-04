Una senadora expulsada de Podem per no pagar el lloguer social es queda amb un dels despatxos del partit

Elvira García va ser expulsada del grup Units Podem-En Comú- En Marea al Senat després que es conegués que la senadora feia 15 mesos que no pagava el lloguer del seu pis social malgrat tenir els mitjans per fer-ho. Tot i això, Garcia no va renunciar al seu seient a la Cambra Alta i s'ha acabat incorporant al Grup Mitxt, que ja no té prou despatxos i ha hagut de forçar Podem a cedir-ne un dels seus.

Actualment el Grup Mixt del Senat compta amb 17 parlamentaris procedents d'una desena de partits polítics diferents. García, però, no estava inscrita a cap partit. En ser expulsada de Podem, la formació que lidera Pablo Iglesias va perdre un senador i es va quedar amb 20. Per això, la Mesa del Senat li ha demanat que transfereixi un dels seus despatxos al grup Mixt, segons fonts parlamentàries citades per Europa Pres.

"Preferiríem que l'ocupés una altra personal, però no depèn de nosaltres", apunten fonts de Podem que també cita la mateixa agència. De fet, el mateix secretari general del partit havia exigit a Elvira García que abandonés l'escó al Senat, però la política basca s'hi va oposar.

Però el joc de cadires deixa la distribució dels despatxos a punt per a la polèmica. El Grup Mixt ja va comunicar a García el número de despatx que li toca ocupar, ubicat a la quarta planta del Senat, el que està més a prop de Podem que, fins ara, el feia servir com a sala de reunions.Així doncs, la nova ublicació, García coincidirà amb els seus excompanys.

Des que va entrar com a senadora al grup Mixt, Elvira García ha faltat a la meitat dels plans per qüestions mèdiques, segons ha justificat en altres ocasions.