Els senadors s'apugen el sou 40 euros al mes fins als 4.672 euros

La mesa del Senat ha acordat aquest dimarts pujar un 1% el sou de senadors i del personal de la cambra alta congelats des de l'any 2009, en comunicar-li el govern espanyol que és la pujada retributiva acordada per a les administracions públiques, motiu pel qual ha modificat el Pressupost per a 2017 que va aprovar fa una setmana.

Les despeses del Senat creixeran finalment un 1,26% aquest any, no el 0,72% previst quan es van aprovar els comptes inicialment, el passat 21 de març. Aquest projecte serà incorporat, juntament amb el del Congrés i el de Corts Generals, al de pressupostos generals de l'Estat que el Consell de Ministres aprovarà divendres.

L'increment de l'1 per cent d'aquest any suposarà la pujada del sou de cada senador, no de les ajudes per al transport ni les dietes, han explicat fonts parlamentàries.

D'una banda, s'incrementarà la retribució mensual bàsica de tots ells, que és idèntica a la dels diputats i ascendia a 2.813,91 euros. Aquest any serà per tant de 2.832,04, sempre que s'aprovin els pressupostos de l'Estat.

Pujaran també aquest 1 per cent les indemnitzacions que reben per les seves despeses a Madrid: els 1.822,38 euros mensuals per als que són de fora de la Comunitat passaran a ser 1.840,6, i els 869,09 que reben els madrilenys pujaran a 877,69 euros al mes. Ascendiran igualment els complements que reben els seus senyories si tenen càrrecs a la Cambra (membres de la Taula del Senat i de les de les comissions, portaveus, etc.).

Així un senador ras que visui fora de Madrid cobrarà 4.672 euros, uns 40 més que abans, i un madrileny rebrà 3.709 euros, uns 28 més que anteriorment.