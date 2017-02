Una sentència obliga El Masnou a tornar a posar la bandera espanyola a la façana de l'ajuntament

L' Ajuntament del Masnou (Maresme) haurà de tornar a col·locar la bandera espanyola a la façana del consistori. Així ho ha dictaminat el jutjat Contenciós Administratiu número 15 de Barcelona, després que la delegació del govern espanyol a Catalunya presentés un recurs contra la seva retirada. La sentència estima la demanda de la delegació i, regint-se per la llei 39/81, obliga a restaurar la bandera tant a la façana de l'Ajuntament com a totes les dependències municipals. Per al portaveu del PP a l'Ajuntament del Masnou, Federico de las Heras, la decisió judicial retorna el municipi a la seva "normalitat democràtica".

Aquest no és el primer cop que la justícia intervé i obliga a hissar la bandera espanyola en un consistori català. El maig del 2015, el llavors alcalde de Calldetenes (Osona), Marc Verdaguer (CIU) va ser el primer batlle multat a Catalunya, amb 1.500 euros, pel retard en el compliment de la sentència que obligava a penjar l'ensenya. L'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts (Baix Llobregat) va haver de penjar la bandera per ordre del jutge que, a més, va carregar les despeses del judici (300 euros) al consistori. Els municipis de Castellfollit de la Roca (Garrotxa) i Torredembarra (Tarragona) també han hagut d'hissar la bandera espanyola a l'Ajuntament per ordre judicial.

La polèmica de les estelades

Les estelades també han estat objecte d'intervencions judicials en altres Ajuntaments. El cas més sonat és el de l'alcaldessa de Berga (Berguedà), Montse Venturós (CUP), que va negar-se a declarar dues vegades davant del jutge quan era investigada per no haver retirat l'ensenya independentista de la façana.

A Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental), la jutgessa Elsa Puig va exigir a l'Ajuntament del municipi el compliment d'una sentència que obligava a retirar l' estelada 'nòmada' de la plaça Octavià, lloc on havia estat col·locada després que la justícia obligués el consistori a treure-la de la plaça Lluís Millet.