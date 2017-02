La sessió de control al Congrés, en directe

[Si mires aquest contingut des d'un dispositiu mòbil, clica aquí per veure el vídeo]

En menys de vint-i-quatre hores, Mariano Rajoy torna a respondre a les preguntes de l'oposició després de la sessió de control al Senat en què va acusar la Generalitat d'inventar-se "conspiracions" com 'l'operació Catalunya' o 'l'operació catalana'. Aquest dimecres, en la sessió de control al Congrés, l'executiu espanyol respon a diferents preguntes sobre l'acollida de refugiats, les declaracions de l'exsenador d'ERC Santi Vidal - Albert Rivera vol saber si la Moncloa ha mirat si el Govern s'ha quedat amb les dades dels catalans- i el futur de les pensions, després que el governador del Banc d'Espanya, Luis María Linde, receptés pensions més barates i jubilar-se més tard.

El Congrés també decidirà avui la posada en marxa d'una comissió d'investigació sobre les caixes. Tots els partits han presentat una proposta que s'espera que es transaccioni en una sola comissió d'investigació que tant el PP com el PSOE volen que comenci a caminar un cop acabi la comissió d'investigació sobre 'l'operació Catalunya', que està previst que s'enceti finalment d'aquí a dues setmanes. També s'aprovarà la constitució de la comissió de secrets oficials, en què tant ERC com el PDECat necessiten els vots prestats del PP per poder-hi tenir un portaveu.