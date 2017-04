El sobiranisme converteix Sant Jordi en un clam pel referèndum

Llibres, roses i, enguany, referèndum. El sobiranisme s’havia proposat convertir el dia de Sant Jordi en una jornada reivindicativa per reclamar una consulta sobre la independència i, si més no a Barcelona, ho va aconseguir. Partits i entitats a favor del dret a decidir es van mobilitzar per recollir adhesions reconeixent com a punt de trobada el Pacte Nacional pel Referèndum, que va aplegar més de cinc mil voluntaris i un miler de punts arreu de Catalunya per escampar com una taca d’oli la reivindicació. D’aquesta manera el sobiranisme deixava enrere unes setmanes de turbulències per les discrepàncies entre el PDECat i ERC i les tensions dins del Govern pels preparatius per a la consulta que el president, Carles Puigdemont, i el vicepresident, Oriol Junqueras, van voler enterrar amb l’acte de compromís amb el referèndum de divendres.

Per l’enclavament del Pacte a la capital catalana, a la cruïlla de rambla Catalunya amb el carrer Diputació, van anar passant al llarg de tota la jornada dirigents polítics i de la societat civil a favor de fer un referèndum, entre els quals hi va haver el president Puigdemont, i la presidenta del Parlament, Carme Forcadell. Envoltats de càmeres i micròfons, les primeres autoritats del país van cridar a donar suport al referèndum i es van mostrar convençuts que se celebrarà com a molt tard al setembre.

Puigdemont va aprofitar que el manifest del Pacte -que aixopluga entitats com ANC i Òmnium, sindicats i partits sobiranistes- reivindica la consulta pactada per instar el govern espanyol a negociar i va recordar a la Moncloa que la Generalitat està disposada a negociar els termes de la votació. Entre crits d’“endavant, president” i “República Catalana”, Puigdemont no es va cansar de repetir que hi ha una “majoria” de catalans que volen resoldre el conflicte entre Catalunya i Espanya a través de les urnes i va animar els que l’envoltaven -la gent se li acostava a animar-lo a tirar endavant- a donar suport al Pacte.

Puigdemont va fer declaracions acompanyat del coordinador del Pacte, Joan Ignasi Elena, que traspuava satisfacció per la concurrència de ciutadans que, segons l’organització, s’havien parat a firmar pel referèndum. “Està anant molt bé. [...] Això no és cosa de quatre sinó de la majoria de catalans”, va afirmar. Tot i això, des de la plataforma no volen donar xifres sobre el nombre d’adhesions que han recollit.

Per la seva banda, Carme Forcadell, també envoltada de càmeres i gent, es va mostrar convençuda que el referèndum es farà i, fins i tot, va aventurar-se a dir que el d’enguany seria l’últim Sant Jordi en què es recollirien firmes per fer una consulta. No va ser menys optimista la secretària general d’ERC, Marta Rovira, que va cridar els ciutadans a fer un “últim esforç” per recollir suports i posar-los sobre la taula del govern d’Espanya. La coordinadora general del PDECat, Marta Pascal, també va dirigir-se a Madrid per assegurar que l’entesa amb Catalunya passa per negociar els termes de la votació.

Retrets al Govern

La CUP no va desaprofitar la jornada per tornar a exigir data i pregunta de la consulta, però va mostrar el seu suport al Pacte. En aquest sentit, segons Europa Press, en una trobada amb corresponsals estrangers, el president va situar la data en un diumenge de finals de setembre: per tant, el 17 o el 24. Ho anunciarà abans de marxar de vacances.

El líder dels comuns, Xavier Domènech, també va anar a oferir la seva adhesió al dret a l’autodeterminació però no es va estalviar el dard al Govern: és “estrany” que estigui “constantment confirmant allò que diu que farà”, va dir en al·lusió al manifest que va firmar l’executiu. Qui no es va acostar a l’estand del Pacte van ser els partits contraris a la celebració del referèndum. La cap de l’oposició, Inés Arrimadas, va anar acompanyada d’alguns diputats de Cs al Parlament a la paradeta que tenia el seu partit al passeig de Gràcia, on va criticar Puigdemont per les “ganes de polemitzar i polititzar” la festa de Sant Jordi. “És un dia de tots els catalans”. La seva visita a la paradeta de la formació taronja va tenir un punt d’hostilitat, atesos els comentaris dels ciutadans que passejaven pels voltants, que li retreien la seva actitud envers la reivindicació del referèndum. Uns metres més avall, a la rambla de Santa Mònica, el primer secretari del PSC, Miquel Iceta, va començar la jornada signant exemplars del seu llibre: La tercera via. Iceta va exposar una vegada més la tesi que reflecteix a les pàgines del llibre i va demanar a Puigdemont i a Rajoy que treballin per una entesa que resolgui el conflicte català. “Poseu-vos a parlar d’una vegada i busqueu una solució”, els va traslladar. Per la seva banda, el líder del PP a Catalunya, Xavier García Albiol, també va fer ús del caràcter literari de la jornada per focalitzar la crítica contra el full de ruta del Govern. Acompanyat de la ministra de Sanitat, Dolors Montserrat, el líder popular va suggerir a Puigdemont i a Junqueras escriure una “novel·la de ficció de com el Procés ha enganyat els catalans”. “Potser tindria molt d’èxit i podrien anar fent bolos per anar-lo explicant”, va reblar amb ironia.

Després de la jornada d’ahir, el Pacte entra ara a la recta final: a mitjans de maig té previst posar punt final a la seva activitat amb un acte per estendre la mà a Rajoy per pactar el referèndum. Després d’això, l’independentisme posarà rumb a la via unilateral.