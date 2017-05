El sobiranisme, sobre la causa contra els membres de la Mesa: "És indigna i impropi d'un estat democràtic"

A les portes del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, els encausats també han rebut missatges polítics de suport de les autoritats que s'hi havien aplegat. En declaracions als mitjans de comunicació, la consellera de la Presidència, Neus Munté, ha denunciat que "aquest Procés absolutament democràtic es veu constantment amenaçat i vigilat per la justícia". Una actuació, ha assegurat, "indigna i impròpia d'un estat democràtic del segle XXI". Munté ha manifestat una "indignació creixent" després que sigui la segona vegada que membres de la Mesa declaren al TSJC.

Per la seva banda, la secretària general d'ERC, Marta Rovira, ha considerat que es tracta d'un judici "a tots els diputats" i s'ha posat al "costat de la Mesa". "S'han de poder debatre totes les propostes", ha sentenciat. També la coordinadora del PDECat, Marta Pascal, ha fet declaracions. Ha insistit que "la democràcia no es jutja" i ha defensat que "es pot parlar de tot". "Ni un pas enrere", ha manifestat.

Al seu torn, el president d'Omnium Cultural, Jordi Cuixart, ha titllat de "despropòsit monumental" la judicialització als membres de la Mesa. Cuixart ha denunciat un estat espanyol "incapaç de jutjar el franquisme i els seus ingredients com el Valle de los Caídos" que, ha apuntat, "es veu valent per portar als tribunals els representants polítics catalans".

El president de l'ANC, Jordi Sànchez, ha demanat "tancar totes les carpetes judicials que porten a un camí sense sortida democràtica". "No acceptem que cap tribunal vulgui jutjar la ciutadania", ha afegit Sànchez, que ha assegurat que desenes de milers de persones sortirà "al carrer si mai ningú és portat als jutjats".

Per la seva banda, la presidenta de l'AMI, Neus Lloveras, ha advertit que l'Estat vol que la judicialització "sembli normal". "No ens hi acostumarem", ha assegurat abans de titllar de "decadent" un Estat que "no accepta les normes de la democràcia". "Aquest no és l'Estat que volem i seguirem treballant des del carrer pacíficament", ha afegit.

L'expresident de la Generalitat, Artur Mas, també s'ha afegit a les crítiques dels líders sobiranistes i ha qualificat de "vergonyós" que els membres de la mesa se'ls jutgi per "la via penal com si fossin delinqüents". " És la demostració de la baixa qualitat de la democràcia espanyola", ha insistit Mas, un fet que vol que serveixi de "motiu" per "intentar fer el referèndum i guanyar-lo".