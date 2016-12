El sobiranisme respon unit a la detenció de Joan Coma

A plena llum de dia, sense crits, entrant al cotxe policial pel seu compte i, sobretot, sense retrets. Així és com el regidor de la CUP a Vic Joan Coma va ser detingut ahir pels Mossos d’Esquadra en compliment de l’ordre de l’Audiència Nacional. El regidor independentista estava citat a declarar el 24 d’octubre passat per un presumpte delicte de sedició en fer una crida durant un ple municipal a desobeir resolucions del Tribunal Constitucional (TC). Coma no s’hi va presentar i el jutge va ordenar ahir als Mossos que el detinguessin, el lliuressin a la Guàrdia Civil i el portessin fins a Madrid, on declararà aquest matí.

Era el tercer cop en dos mesos que els Mossos havien de detenir membres de la CUP, però aquesta vegada tot va ser diferent: la detenció no va provocar tensions entre els cupaires i el Govern, ni en concret amb el departament d’Interior. Les crítiques que els anticapitalistes van fer a la xarxa van anar directament cap a Madrid, passant de puntetes per sobre de l’actuació dels Mossos. El mateix Coma, en el tuit en què anunciava que era detingut, obviava la policia catalana, responsabilitzava l’Estat de la seva detenció i feia una crida a la unitat per “plantar-li cara col·lectivament”.

Una crida, en definitiva, a evitar les fissures que les detencions anteriors havien provocat entre l’independentisme. El paper dels Mossos és un dels punts delicats en la relació entre Junts pel Sí i la CUP. La detenció de l’alcaldessa de Berga, Montse Venturós, el 4 de novembre a la matinada a casa seva va provocar moltes tensions entre els dos grups, i la diferència de criteri sobre com han d’actuar els agents -la CUP demana que Interior desobeeixi les ordres de Madrid- va tornar a tensar la corda el 12 de desembre, quan els Mossos van detenir els joves acusats de cremar fotos del rei l’Onze de Setembre. Una investigació, en aquest cas, oberta després que la policia catalana actués d’ofici.

Què va permetre que aquesta vegada l’actuació policial no derivés en un nou intercanvi de retrets entre forces independentistes? “La detenció no va ser a casa, ni a les set del matí... Va ser a prop de l’Ajuntament, a les onze del matí i acompanyat per la seva gent”, destacaven ahir fonts de la CUP, que apuntaven que “ha quedat demostrat que es pot actuar de diferents maneres”.

L’executiu manté el discurs

Des de Vic, veus cupaires apuntaven fins i tot que s’havia pactat amb el Govern com es duria a terme la detenció, que es va produir a plena llum del dia. Tanmateix, la portaveu de l’executiu català, Neus Munté, desmentia més tard l’existència de cap pacte, un fet que seria il·legal. “No hi ha cap marge de maniobra en el moment que els Mossos reben una ordre judicial”, va afirmar la consellera, repetint la mateixa explicació que l’executiu ha donat en tots els casos. Munté va traslladar el seu suport i el de tot el Govern als càrrecs electes. S’enfronten, va dir, a un Estat que està “obstinat” a dur el procés als tribunals i preparar un 2017 amb “un vergonyós calendari judicial”.

Fonts governamentals celebraven ahir la “tranquil·litat” amb què es va viure la jornada, i treien ferro al fet que la diputada de la CUP al Parlament Anna Gabriel sí que insistís en les seves crítiques al departament d’Interior. En una entrevista a Europa Press, Gabriel va demanar que els Mossos deixin d’actuar contra independentistes i va avisar el Govern que si vol realment la independència tard o d’hora haurà de prendre la decisió de no acatar determinades ordres judicials. Per això, va animar els càrrecs polítics d’Interior a tramitar una comunicació interna al cos policial i una altra a determinades instàncies judicials per advertir que els Mossos deixaran d’executar detencions com la de Coma.

Unes declaracions a les quals va afegir una nova petició de dimissió del conseller d’Interior, Jordi Jané. “Ens inquieta molt que tinguem uns responsables polítics a la conselleria que no són prou conscients del moment polític que viu el país”, va avisar la diputada anticapitalista. Les seves paraules, en la línia de les crítiques que la CUP havia fet en els casos anteriors, van ser les úniques discordants amb el clima de concòrdia independentista.

Allau de mostres de suport

La crida a la unitat feta per Coma va tenir com a resposta una nova mobilització sobiranista. Ciutadans i representants de diferents partits i entitats es van concentrar ahir davant dels seus ajuntaments per solidaritzar-se amb el regidor de Vic. La capital osonenca va ser el municipi que més gent va aplegar, i va reunir, entre d’altres, la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, el líder de Junts pel Sí i membre del PDECat Jordi Turull, la secretària general d’ERC, Marta Rovira, Anna Gabriel i el coordinador general d’EUiA, Joan Josep Nuet.

Les places catalanes van servir d’imatge de les mostres de suport que ja s’havien repetit durant tot el dia des de les xarxes socials. El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, va dir en una piulada que “l’operació diàleg” del govern espanyol havia durat “de Nadal a Sant Esteve”. El vicepresident, Oriol Junqueras, també va mostrar el seu suport “a Joan Coma i tots els demòcrates”. També des de l’espai dels comuns l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, va criticar que “la judicialització de la política no sembla pròpia d’una democràcia del segleXXI”. Tot plegat, una mostra d’unitat que des de les diverses sensibilitats de l’independentisme esperen que sigui la tònica d’ara endavant.

Tres intervencions policials, tres gestions diferents

Montse Venturós

La detenció de l’alcaldessa de Berga el 4 de novembre per un delicte electoral (va mantenir l’estelada al balcó de l’Ajuntament els dies d’eleccions) va fer xocar el Govern i la CUP, que defensava que els Mossos no havien d’acatar l’ordre judicial.

La crema de fotos del rei

L’episodi de més tensió entre Govern i CUP. Els cupaires van demanar la dimissió del conseller Jordi Jané pel fet que els Mossos actuessin d’ofici en obrir l’Onze de Setembre una investigació per la crema de fotos del rei.

Joan Coma

El cas del regidor de la CUP a Vic no ha provocat retrets entre el Govern i els cupaires. La detenció es va fer davant l’Ajuntament i a mig matí, un canvi en l’operatiu que els anticapitalistes valoren.