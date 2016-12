Els socialdemòcrates de Ciutadans s’organitzen contra el gir de Rivera

Les propostes d’Albert Rivera per completar el viratge ideològic a Ciutadans portaran cua. El líder del partit pretén aprovar un nou ideari al congrés del febrer que elimina les referències a la socialdemocràcia i endureix l’actual règim disciplinari per evitar crítiques internes. Els canvis han enervat l’ala socialdemòcrata del partit -concentrada a Catalunya-, que segons ha pogut saber l’ARA s’organitzarà de cara a l’assemblea general per mantenir l’ideari actual de la formació i està elaborant una esmena de consens a la ponència ideològica basant-se en el manifest fundacional.

Els crítics amb la nova proposta de Rivera, que defineix el partit com una formació “constitucionalista, liberal, demòcrata i progressista”, ja es van expressar el 17 de desembre en el marc del consell general. El cap de files taronja va aconseguir guanyar la votació sobre la “ponència de valors” només per tres vots (20 a 23) després d’enfrontar-se al diputat al Parlament Sergio Sanz, que advocava per mantenir l’ideari actual en què es diu que el partit “beu del liberalisme i el socialisme democràtic”.

Rivera va guanyar però no va evitar el malestar de les bases. El mateix dia de la reunió del consell general, hi va haver una assemblea del partit a Barcelona en què una vintena de militants, segons els consultats, van expressar el seu desacord amb el nou ideari de la formació i van manifestar la voluntat de mantenir l’actual. En aquesta trobada qui va aguantar les crítiques no va ser Rivera sinó Inés Arrimadas com a líder dels taronges a Catalunya, que va expressar la seva sintonia amb el màxim dirigent.

La majoria de membres del partit crítics amb Rivera són a Catalunya, ja que Ciutadans és un partit que neix el 2006 de la mà de sectors liberals i figures de l’òrbita socialista desencisats per l’acostament del PSC a ERC. Ara se senten expulsats de facto del partit. El gir ha suposat un “xoc” per a les bases -afirma una veu d’aquest sector- perquè fins ara les dues ànimes convivien.

L’estratègia per evitar el veto

Les agrupacions locals tenen fins al 10 de gener per presentar les seves esmenes a les tres ponències: d’estatuts, de valors i d’estratègia política. Al llarg d’aquesta setmana es reuniran per començar a teixir les seves propostes. Ara bé, no totes les modificacions que demanin s’acabaran votant a l’assemblea general del 4 i 5 de febrer: d’acord amb el reglament que ha elaborat la direcció només s’acceptaran fins a vint esmenes per ponència. Segons fonts del partit, aquest punt podria ser utilitzat per la cúpula per eliminar aportacions crítiques, com és el cas de la que preparen els socialdemòcrates. Qui selecciona les esmenes són comissions de treball afins a la direcció. Per evitar una obstrucció i superar aquest filtre, els socialdemòcrates estan consensuant un únic text que reuneixi la majoria dels suports i impedir que es “divideixi” el vot dels militants.

Les joventuts, desaparegudes

En els nous estatuts, Rivera també elimina, a la pràctica, les joventuts de Ciutadans. Si bé ara no existeixen com una organització independent -com la JNC (del PDECat) o les JERC (d’ERC)-, sí que disposen d’una organització pròpia: coordinador, secretari i tresorer que formen part de la direcció estatal de Ciutadans.

Després del congrés, la situació pot canviar: deixen de ser un grup autònom i la seva capacitat d’organització i activitat passa a dependre de la voluntat de la direcció estatal, és a dir, de Rivera. Fonts de les joventuts a Catalunya expliquen que estudien presentar una esmena per garantir la seva continuïtat tot i que admeten dificultats. Qui té dret a fer-ho és la direcció de joves de caràcter estatal i ara mateix està formada per una gestora oficialista col·locada pel secretari d’organització, Fran Hervías, després que l’anterior dimitís en bloc perquè consideraven que estaven “maltractats” per la direcció. Rivera té la presidència garantida, però el congrés no li serà plàcid.