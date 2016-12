Una setantena de càrrecs socialistes urgeixen Pedro Sánchez a presentar candidatura

Pedro Sánchez ha rebut el suport –i la pressió– d'una setantena de càrrecs socialistes que li demanen que faci el pas i presenti una candidatura a la secretaria general del PSOE. En una reunió a Madrid, 68 socialistes, entre els quals l'alcalde de Dos Hermanas, Francisco Toscano, que ha exercit de portaveu del moviment, han signat un manifest en què asseguren que estan "compromesos a treballar per recuperar la credibilitat del socialisme entre la ciutadania" i la seva "vocació com a força de govern".

Els sanchistes han urgit la gestora a convocar "sense més dilació" unes primàries i un congrés que "torni la veu a la militància", i en aquest procés consideren que "Pedro Sánchez és el millor candidat per recuperar la il·lusió". Per aquest motiu, es comprometen a "ajudar-lo" a sortir vencedor d'aquest procés per al qual, diuen, "compta amb el capital polític que dóna la coherència mostrada en política".

El suport d'aquests diputats i alcaldes socialistes –hi havia alguns dels díscols com Odón Elorza i Adriana Lastra– és una arma de doble tall per a Sánchez, que havia volgut deixar passar el temps mentre decidia el seu futur. La pressió que exerceixen els seus partidaris l'obligarà a prendre una decisió, probablement abans que qui seria la seva més que probable rival en unes eventuals primàries, Susana Díaz, que segueix desfullant la margarida, tot i que ja actua com a candidata oficialista.

A la reunió del nou corrent crític socialista no hi ha assistit, Sánchez, que sí que estava informat de la seva celebració, segons ha informat en roda de premsa el diputat José Luis Ábalos. Tampoc hi ha hagut líders de primera línia, com secretaris generals autonòmics, ni el del PSC, Miquel Iceta. L'argument dels organitzadors és que buscaven perfils intermedis, més enganxats al carrer, per copsar el suport entre la militància de base, que, han conclòs, segueix amb Sánchez.