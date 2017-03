Una de les teloneres de l'acte de Susana Díaz dimiteix del govern càntabre per haver falsejat el seu currículum

La jove socialista Estela Goikoetxea, que va intervenir diumenge passat com a telonera de la presidenta andalusa, Susana Díaz, al multitudinari acte de Madrid en què va anunciar la seva candidatura a les primàries, ha dimitit del seu càrrec al govern càntabre per haver mentit en el seu currículum. Goikoetxea, fins ara directora de l' Observatori de la Salut Pública de Cantàbria, ha reconegut que no ha finalitzat els seus estudis de biotecnologia, com figura al seu currículum, i ha anunciat que deixa el càrrec en un comunicat.

"És cert que no vaig finalitzar els meus estudis de biotecnologia, malgrat el que figura al meu propi currículum. Així mateix, la resta d'informació sobre la meva experiència acadèmica sí qie es correspon a la realitat", afirma la socialista al text. Després d'admetre que ha "comès un error", la jove demana "profundament disculpes a aquests professionals [els biotecnòlegs]", a la seva "família" i al "conjunt de la ciutadania".

Estela Goikoetxea va ser una de les quatre representants del PSOE que Díaz va triar perquè la presentessin en el multitudinari acte celebrat diumenge a Ifema, la Fira de Madrid, en presència dels expresidents del govern espanyol Felipe González i José Luis Rodríguez Zapatero, l'històric vicepresident Alfonso Guerra i l'exsecretari general i exministre Alfredo Pérez Rubalcaba, entre altres personalitats del partit.

Susana Díaz li va demanar personalment per telèfon el dijous anterior que pronunciés un breu discurs d'uns cinc minuts, segons va relatar ella mateixa als passadissos del fòrum polític que els socialistes van celebrar el dissabte, on va dir que no coneixia la presidenta andalusa més que d'haver coincidit una o dues vegades en algun acte.

"Se'ns va prometre que si estudiàvem teníem el futur assegurat, i se'ns va enganyar"

En la seva intervenció a l'acte, Goikoetxea va dir: "Se'ns va prometre que si ens formàvem, si estudiàvem, teníem el futur assegurat. I se'ns va enganyar. I ara hi ha una onada de frustració". En aquest cas, però, no parlava de cap mentida curricular, sinó de l'atur juvenil.

Membre de les Joventuts Socialistes d'Espanya (JSE), Goikoetxea va esmentar diverses cançons, entre les quals, la cèlebre de Serrat 'Hoy puede ser un gran día', i es va dirigir a González i Zapatero per dir-los que ells són "l' exemple del socialisme" que necessita Espanya. "No n'hi ha prou de ser els primers dels últims. Hem de guanyar, companys", va cridar als assistents.

També va defensar les Joventuts Socialistes, en una al·lusió velada a Pedro Sánchez, el projecte del qual diu que aquesta organització juvenil no ha de servir de "plataforma de llançament" de ningú.