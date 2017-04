La tempesta no trastoca el tràmit pressupostari

El rebrot judicial per la corrupció al PP ha complicat l’estratègia de Mariano Rajoy, però en cap cas el govern espanyol calcula que li trastoqui els plans per començar a tramitar els pressupostos generals de l’Estat d’aquest 2017 al Congrés. Ciutadans ha deixat clar des del minut u que s’ha de diferenciar molt bé entre la corrupció i l’estabilitat d’Espanya, a la corda fluixa durant l’any en funcions. La setmana que ve aterren els comptes a la cambra baixa amb el debat d’esmenes a la totalitat. El PNB segueix mantenint que “no hi ha acord” amb Mariano Rajoy, i que té previst registrar avui, últim dia de termini, la seva esmena. Però ningú a Madrid dubta que els cinc diputats nacionalistes bascos la retirin a l’últim minut del debat i acabin sucumbint i votant de bracet del PP.

Fins i tot ahir el portaveu del PNB al Congrés, Aitor Esteban, va deixar entreveure que pot ser que hi hagi un acord “a l’últim segon”. La negociació en aquests moments ja està en mans del Govern Basc. El lehendakari, Iñigo Urkullu, està aprofitant els escàndols dels últims dies per posar un preu més car al seu aval als comptes. Mentrestant, el ministre d’Hisenda, Cristóbal Montoro, malda per no haver de fer més concessions i el de l’Interior, Juan Ignacio Zoido, busca que les contrapartides per a l’acostament dels presos -el PP continua negant que n’hi hagi mentre el PNB assegura que sí- no siguin visibles de manera immediata.

Génova reclama sobretot als nacionalistes bascos que no barregin el debat sobre la corrupció amb el dels pressupostos. “No hi ha excuses per destruir el que hem aconseguit”, va implorar ahir el coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo, però va emmarcar la presentació de l’esmena a la totalitat com el “típic estira-i-arronsa” d’una negociació. Mariano Rajoy preveu superar així el primer tràmit pressupostari amb els seus 137 diputats, més els 32 de Ciutadans, la diputada de Coalició Canària i els cinc dels nacionalistes bascos. Serà necessari, això sí, votar fins a tres vegades per resoldre l’empat de 150 vots a favor i 150 de les esmenes a la totalitat. El reglament del Congrés estableix que, després de tres empats, la iniciativa s’acaba rebutjant.

Rajoy rebaixa l’optimisme

Fa un mes Rajoy assegurava que ja tenien 175 diputats i mig per aprovar els pressupostos -el mig era per a Nova Canàries, que s’ha obert a votar sí en les esmenes parcials-. Però durant aquesta setmana, de viatge a l’Uruguai, ha rebaixat el seu optimisme inicial i destacava que els pressupostos clau són els del 2018. Malgrat que el govern espanyol està tranquil de cara a aquest primer tràmit parlamentari, el gran interrogant és què acabarà passant en la votació de les esmenes parcials, que ja serà després que el PSOE hagi escollit el seu nou secretari general en primàries. El diputat de Nova Canàries, Pedro Quevedo, acostuma a votar amb el PSOE, malgrat no haver d’acatar la seva disciplina de vot.

Tant Cs com PSOE malden per no barrejar corrupció i estabilitat i busquen concentrar tots els dards contra Podem. Els pressupostos arribaran la setmana que ve al ple i els càlculs del govern espanyol passen perquè l’aprovació definitiva sigui a mitjans de juliol, coincidint amb l’inici de les negociacions per als del 2018.