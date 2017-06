Teresa Pitarch, mà dreta de Gordó, també estripa el carnet del PDECat

Teresa Pitarch és la segona dimissió al PDECat en poques hores. La mà dreta de Germà Gordó, que va plegar ahir i va anunciar de deixava el grup parlamentari, dins el moviment intern de Nova Convergència ha anunciat aquest matí que estripa el carnet també. Com a conseqüència, també deixa la presidència de la comissió econòmica del partit.

Pitarch no era diputada, però sí que era la presidenta de l' Institut Català de la Dona des del febrer de 2016. Ara caldrà veure si el Govern manté Pitarch en aquest càrrec, que ella ha explicat a Rac1 que no pensa deixar si no la conviden a fer-ho.

En declaracions al programa 'El món a Rac1', Pitarch acusa el partit de "no respectar els compromisos", però sobretot de la no respectar "la presumpció d'innocència". També ha advertit que "és possible que hi hagi més dimissions, molta gent m’ha manifestat la seva voluntat de fer-ho".

Considerada com la mà dreta de Germà Gordó dins del corrent intern al Partit Demòcrata (PDECat) Nova Convergència, Pitarch es va presentar a les primàries per dirigir el partit a la federació de Barcelona, a l'octubre de 2016. Va aconseguir el 28,58% dels vots, per darrera de Mercè Homs (57,5%), i per davant de Glòria Freixa (13,94%). Pitarch havia sigut des del 2008 la secretària d’organització de la Federació de Barcelona de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC).

Ha anunciat que dimiteix dels seus càrrecs dins el partit, però no a l'administració, ara com a presidenta de l'Institut Català de les Dones. "Plego com a militant del PDECat, però no de l’Institut perquè són coses diferents. La meva trajectòria a l’administració és un altre tema, i qui hagi de decidir el meu futur del meu càrrec. Jo sóc funcionària de carrera, tinc el meu lloc de treball a l’administració, tot i que ara estic en càrrec polític. Jo no m’aferro al càrrec", ha explicat a Rac1.

Pitarch ha ocupat molts càrrecs dins l'administració: responsable de Coordinació del Servei Català de Trànsit; cap del Servei Territorial de Trànsit de Barcelona; cap de l’Àrea Jurídico-Administrativa i subdirectora de Coordinació Administrativa de l’ Institut Català de l’Acolliment i de l’Adopció (ICAA); responsable Econòmica a la Direcció General d’Economia Social i Cooperativa i Treball Autònom al Departament d’Empresa i Ocupació; i va ser directora general de l’Oficina de Supervisió i Avaluació de la Contractació Pública del Departament de la Presidència. En aquest càrrec Pitarch estava sota les ordres de Germà Gordó, com a secretari del Govern (2010-2012).

Respecte el futur de Nova Convergència, Pitarch ha explicat que aquest divendres es reunirà la direcció, i el dia 17 faran una assemblea. "Som més de 300 persones en aquesta plataforma, i a l'assemblea decidirem quin és el futur d’aquest corrent intern", ha afegit.

Aquesta és la carta de dimissió de Teresa Pitarch:

"Els darrers dies hem viscut al si del PDECat una situació delicada i no exempta de tensió que m'ha dut a reflexionar sobre la forma d'actuar del partit en determinats aspectes com la manera de respectar els compromisos, respectar els companys i sobretot, respectar principis fonamentals en un estat de dret i democràtic, com és la presumpció d'innocència.

No comparteixo la vulneració d'aquests principis morals i polítics, cosa que em duu a una trista conclusió: un partit que no respecta compromisos, companys i principis fonamentals difícilment pot fer una política que porti el país a més altes cotes de llibertat, seguretat i progrés econòmic.

Sento que el meu desacord és amb la majoria de la direcció actual i no pas amb els principis inspiradors del partit. I per suposat no és amb el conjunt dels associats, mols dels quals, a més de companys de viatge, són grans amics. Però la direcció d'avui marca les maneres i els criteris a seguir. I han passat massa coses que no puc compartir.

En coherència, doncs, amb tot el que he expressat anteriorment, em sento empesa a adoptar una decisió dolorosa: causar baixa com a associada del PDECat, i en conseqüència de la presidència de la comissió econòmica".