El Tramabús de Podem fa parada a l'antiga seu de CDC amb Jordi Pujol Jr. de "convidat especial"

El Tramabús de Podem, que vol posar llum als casos de corrupció que han tingut lloc a l'estat espanyol, ja ha arribat a Catalunya amb l'objectiu de denunciar un sistema de govern que, segons el secretari general de la formació a Catalunya, Albano Dante Fachin, s'ha basat a "teixir complicitats" entre els poders polític i financer durant el mandat de 23 anys de Jordi Pujol.

La ruta del Tramabús, en directe en aquest enllaç

La ruta per Barcelona ha començat a les 11 h a l'edifici de CaixaBank a l'avinguda Diagonal, com a representant de la "trama catalana que implica diferents poders". Vora dos quarts de dotze el vehicle ha arribat a la seu de l'antiga Convergència, amb el fill de l'expresident com a "convidat especial" al capdavant del bus. "Les revelacions religioses de Marta Ferrussola farien riure si no fos perquè demostren com s'ha governat Catalunya durant 23 anys", ha remarcat Fachin. Al davant del vehicle la formació lila hi ha col·locat els rostres de Jordi Pujol Júnior, la infanta Cristina i Fèlix Millet. "No hem arribat a temps de posar-hi Marta Ferrussola", ha lamentat Fachin, després que les últimes informacions l'assenyalessin com una de les responsables de la gestió de la fortuna andorrana de la família Pujol.

El líder de Podem a Catalunya ha criticat el "silenci clamorós" de Carles Puigdemont davant els casos de corrupció que afecten CDC, partit del qual ha recordat que és hereva la nova formació que encara "presideix Artur Mas". Per això, Fachin ha subratllat que la iniciativa vol "posar llum" a les pràctiques corruptes que han tingut lloc els darrers anys. "Catalunya no es pot construir als peus de l'opacitat", ha afegit.

Una ruta "incompleta"

El bus té previst passar per diferents seus de partits, empreses o institucions que Podem considera que han estat o estan vinculats al "sistema de poder" que denuncien. A banda de fer parada a la seu de CDC, el Tramabús ha passat per davant dels despatxos dels advocats Cuatrecasas, per la Borsa de Barcelona, el Palau de la Música i el Palau de la Generalitat. "Si volguéssim fer la volta completa a Catalunya necessitaríem un mes sencer", ha subratllat Fachin.

En qualsevol cas, el vehicle sortirà de Barcelona aquesta tarda i fins divendres per denunciar altres casos de corrupció que asseguren que han tingut lloc en altres ciutats. Per exemple, a Sabadell denunciaran el cas Mercuri; a Santa Coloma de Gramenet, el cas Pretòria –que vincula els exconsellers Lluís Prenafeta i Macià Alavedra–, i a Lloret de Mar, el cas Clotilde, que va fer caure l'exalcalde Xavier Crespo (CiU). També passarà per Terrassa, Montcada i Reixac, Barberà del Vallès, Blanes i Mataró.

A Barcelona, la ruta ha comptat amb la presència de convidats que han treballat per explicar diferents casos de corrupció, com Rafa Burgos o Àlex Romaguera. Burgos, que va publicar el llibre 'Crema catalana', ha anat explicant les interioritats d'algunes empreses per les quals ha passat el bus, com El Corte Inglés, Mango, Apple i altres. Al seu torn, Romaguera, que va coordinar amb l'exdiputat de la CUP David Fernàndez 'Llums i taquígrafs: l'atles de la corrupció als Països Catalans', ha incidit en el cas Palau quan el vehicle ha baixat per la Via Laietana i ha fet un repàs dels principals casos de corrupció que han tingut lloc durant la transició a Catalunya.

A Barcelona, la ruta ha fet l'última parada a la plaça de Sant Jaume quan passaven pocs minuts de les 12 del matí. "Al rovell de l'ou" de la trama catalana, ha conclòs Romaguera.