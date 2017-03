Un jutge admet una segona querella contra Santi Vidal

El jutjat d'instrucció 13 de Barcelona ha admès a tràmit aquest dimecres la querella interposada per VOX contra l'exjutge i exsenador d'ERC, Santi Vidal, per les afirmacions que feia en les seves conferències . Vidal apuntava a pressumptes irregularitats del Govern, com ara en l'obtenció il·legal de dades fiscals dels catalans, malgrat que el Govern les ha negat en repetides ocasions. El mateix magistrat ja havia obert una investigació per aquest cas, després d'una denúncia d'un particular.

La querella presentada per VOX també inclou al secretari d'Hisenda de la Generalitat, Lluís Salvadó, i al director de l'Institut d'Estudis per a l'Autogovern, Carles Viver Pi i Sunyer. El partit els denuncia per presumptes delictes de malversació de fons públics, desobediència, revelació de secrets, provocació i conspiració, entre d'altres infraccions.

En un comunicat, el president de VOX, Santiago Abascal, ha insistit en què "lluitaran amb tots els mitjans" per tal de fer front "al secessionisme", encara que altres formacions hagin abandonat aquesta missió "per complicitat o covardia". De la seva banda, l'advocat de la formació política, Javier Ortega Smith- Molina, ha declarat que "des del poder judicial i la fiscalia s'ha d' actuar amb fermesa contra els colpistes, sense acceptar la més mínima inferència o pressió del poder polític", sobretot perquè " està en joc la democràcia, la llibertat i la nació espanyola".

A més de les dues querelles acceptades pel jutjat en qüestió, la Fiscalia Superior de Catalunya té una investigació en marxa sobre el tema per esbrinar si les declaracions de Vidal eren certes i, per tant, si el Govern podria haver comès irregularitats. "Les manifestacions fetes suggereixen l'existència de comportaments que, si es confirmen, podrien suposar la comissió de diversos fets delictius", va reconèixer la fiscalia ara fa uns mesos.