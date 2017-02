Una trentena de juristes catalans impulsen un manifest contra la via unilateral

Una trentena de juristes catalans han impulsat ' El dret, al servei de les llibertats', un manifest en contra de la via unilateral que considera "il·legítim" qualsevol intent de "transgredir" el marc jurídic actual. Entre els signants del text, presentat aquest dijous a Barcelona, destaquen els noms de l'exvicepresident del TC Eugeni Gay, l'expresident de l'Audiència de Barcelona Javier Béjar i l'exdiputat i exsenador de CiU Jordi Casas.

Subratllen que "qüestionar els fonaments de l'estat de dret" i "menystenir" els òrgans encarregats d'aplicar les lleis" no és una "opció lícita ni legítima". Per als signants,"això suposa posar en perill el sistema de drets i llibertats nascut amb el pacte constitucional, fruit de l'esforç i compromís de tots" i adverteixen que "no hi ha autèntica democràcia fora de l’estat de dret i de l’imperi de la llei".

El manifest també planteja la preocupació dels signants respecte de l'ús de "termes i conceptes jurídics sense el mínim rigor exigible" per part d'alguns sectors i mitjans. Davant d'això, exigeixen " recuperar el rigor jurídic perdut" i demanen que el debat públic es desenvolupi "en el marc del necessari respecte a les lleis i a les decisions dels tribunals encarregats de fer-les complir, garants de la convivència pacífica i dels drets i llibertats de tots".

Pel que fa a la Unió Europea, argumenten que la garantia dels drets i llibertats dels ciutadans, "únicament és possible des del respecte a l'ordenament jurídic de la UE i dels seus estats membres" i recorden que "en el marc de la construcció europea no hi caben postures unilaterals".