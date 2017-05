El tribunal del cas Palau rebutja que el Consorci canviï les seves conclusions i acusi CDC

El Consorci del Palau de la Música no podrà acusar finalment CDC en el seu escrit de conclusions definitives. El tribunal del cas Palau ha rebutjat aquest divendres permetre al lletrat del Consorci modificar les seves conclusions, que ja va elevar a definitives el dimecres 17. La polèmica dels últims 15 dies que ha dut el Consorci a canviar la seva posició després de la pressió de l'Ajuntament de Barcelona i el Parlament -que va aprovar amb els vots de tots els diputats excepte els del PDECat dues propostes de resolució instant el Consorci a personar-se contra CDC- queda, doncs, en no res.

La presidenta del tribunal, Montserrat Comas, ha argumentat que no és procedent admetre una modificació de les conclusions definitives perquè el Consorci ja les va presentar el 17 de maig, i per tant no es pot fer marxa enrere. "Igual que no podríem reobrir ara un tràmit de proves, no podem reobrir un tràmit que va quedar formalitzat el 17 de maig", ha opinat, i ha avisat que fer-ho podria acabar derivant en causa de nul·litat del judici.

Dimarts, en una reunió forçada per l'Ajuntament de Barcelona, el Consorci del Palau va rectificar i va decidir finalment personar-se contra CDC en el judici del cas Palau. Aquest va ser el resultat de la reunió de l'entitat d'aquest migdia, en la qual la decisió es va prendre per cinc vots a favor, quatre en contra i tres abstencions. L'Ajuntament de Barcelona, l'Estat i un dels representants de l'Orfeó van votar a favor del canvi de posició del Consorci, la Generalitat es va abstenir i quatre representants de l'Orfeó van votar-hi en contra.

A l'inici del judici aquest divendres l'advocat del Consorci ha demanat la paraula per sol·licitar que s'acceptés el canvi de les seves conclusions tenint en compte el posicionament expressat pel Parlament i l'última reunió del Consorci, segons els quals l'entitat reclama adherir-se a les tesis del fiscal i acusar Convergència d’haver cobrat 6,6 milions d’euros de Ferrovial a través del Palau a canvi d’obra pública. La petició del lletrat del Consorci només ha estat secundada pel representant de l'acusació popular, Àlex Solà, que ha apuntat que si no s'accepta es podria crear una "indefensió material" al Consorci.

Tot i que la intenció del Consorci era sumar-se a la tesi del ministeri públic pel que fa a CDC, fins i tot el fiscal del cas, Emilio Sánchez Ulled, ha considerat que no era "procedent" reobrir el tràmit de conclusions definitives de les conclusions, i ha convidat el Consorci a donar suport a la tesi de la fiscalia durant el tràmit d'informe que s'obrirà a partir d'ara.

La defensa de CDC carrega contra l'actitud de les institucions

Amb la seva decisió, el tribunal s'ha situat al costat de totes les defenses, que s'han oposat a reobrir el tràmit de conclusions del Consorci. El més bel·ligerant ha sigut el lletrat que defensa CDC i l'extresorer del partit Daniel Osàcar, Xavier Melero, que ha carregat amb duresa contra el paper que han tingut les institucions representades al Consorci en tot aquest procés.

En aquest sentit, ha considerat "lamentable que el distingit cos de lletrats de la Generalitat s'hagi de veure en aquesta tessitura" d'haver de canviar el seu posicionament sobre la marxa, i ha convidat l'administració a "utilitzar serveis privats i no comprometre els serveis jurídics de la Generalitat" amb episodis com aquest. "A vegades només el formalisme ens protegeix del perillosíssim idealisme dels polítics i buròcrates", ha conclòs.

Melero encara ha anat més enllà i ha argumentat que, si es confirmés la tesi del fiscal i va haver-hi 6,6 milions d'euros de Ferrovial que van "transitar per les canonades del Palau" i van acabar a CDC, "cap d'aquests euros pertany al Consorci".