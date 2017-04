Una trinxera contra els socialistes

Deia Pablo Iglesias, després de l’agredolç 26-J, que Podem havia de passar d’assaltar els cels amb una “guerra llampec” a buscar-ho des de la trinxera. El congrés de Vistalegre ha avalat l’estratègia d’un Podem que dona guerra al carrer des d’un autobús i a les Corts, on la via possibilista d’Errejón espera el seu torn. El moviment de moció de censura passa per eliminar el primer front de les línies enemigues: el PSOE. El gest no debilita Rajoy -al contrari, el reforça en visualitzar que no hi ha majoria alternativa- però posa en una situació compromesa els socialistes. El PSOE tornarà a votar a favor de Rajoy just en el moment en què les primàries visualitzaran la fractura al partit. El partit lila fa fort Pedro Sánchez no perquè sigui el més proper a les tesis, sinó perquè és el més proper a generar un caos en la política espanyola: si guanya, les terceres eleccions estaran a prop; si perd per un estret resultat, la fractura al PSOE pot ser insalvable. L’assalt als cels de Podem passa pel descens definitiu del socialisme a l’infern.