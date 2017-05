La patronal vallesana Cecot s'adhereix al Pacte Nacional pel Referèndum

La patronal vallesana Cecot s'ha adherit al Pacte Nacional pel Referèndum i així ho han escenificat aquest divendres, en una trobada a la seu de l'organisme, a Terrassa, el president de la patronal catalana, Antoni Abad, i el coordinador de la plataforma, Joan Ignasi Elena.

Abad ha justificat davant els mitjans aquesta unió perquè els empresaris estan convençuts que junts prenen "les millors decisions", i ha recordat que, igual que ja van fer amb en el Pacte Nacional pel Dret a Decidir, no ho han concebut com un acord per ser consultat per una sola vegada i per una sola pregunta.

El president de la Cecot ha definit aquesta iniciativa com "una eina estructural democràtica" i que serveix per orientar les decisions polítiques i contribueix a prendre'n de millors fins i tot "dona més concòrdia". Abad Ha indicat que els empresaris miren al futur il·lusionats "en la mesura que en aquest s'introdueixin canvis de modernitat i que s'homologuin en termes d'internacionalitat".

Elena ha assegurat que en l'acte organitzat el proper dia 19 de maig al Palau de Congressos de Barcelona s'escenificarà "la transversalitat" per celebrar un referèndum i demostrarà la bona sintonia que hi ha entre una pluralitat extraordinària de gent.

Les darreres entitats a sumar-se al Pacte han sigut el Barça i el Procés Constituent.