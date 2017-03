La vicepresidència del TC, en l’aire

La presidenta en funcions del TC, Encarna Roca, va decidir ajornar el ple convocat per ahir en què s’havien d’escollir el president i el vicepresident de la institució. Ho va fer després d’escoltar alguns magistrats que havien pres possessió el dimarts 14, que demanaven uns dies per orientar-se en els assumptes del tribunal. Els càrrecs estaran pendents de nomenament fins al dimecres 22, el dia del pròxim ple.

Roca estava decidida a complir amb una tradició del TC, que marca que la votació per escollir la cúpula se celebra immediatament després de la sortida del seu president. Una intenció que compartien diversos membres del TC. Aleshores, què ha passat?

L’ajornament dona temps perquè tres dels nous magistrats puguin estudiar la correlació de forces i pronunciar-se. María Luis Balaguer i Cándido Conde-Pumpido han sigut escollits a proposta del PSOE, i Alfredo Montoya, del PP. Qui ja coneix la situació és el quart nou magistrat, Ricardo Enríquez, també a proposta popular. La correlació indica, segons fonts solvents consultades per l’ARA, que la batalla per la presidència està resolta: ho serà González Rivas. El dubte és la vicepresidència.

Tant el president com el vicepresident seran, com és habitual, magistrats que estan en l’últim terç del mandat. És a dir, que van ser escollits el 2012: Andrés Ollero, Encarna Roca, Fernando Valdés Dal-Ré o Juan José González Rivas.

Ollero, catedràtic de filosofia del dret, diputat del PP al Congrés durant 17 anys, estava disposat a plantar cara per arribar a la presidència, però ha cedit la seva aspiració a favor del candidat que, en les actuals circumstàncies, li va millor al PP: Juan José González Rivas, magistrat contenciós administratiu del Tribunal Suprem.

Tal com va avançar l’ARA, la vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáez de Santamaría, ha sigut l’artífex de la reflexió d’Ollero després d’una topada entre els dos que va generar tensió al TC. Ara Ollero ja no és un obstacle per a González Rivas: el futur president no té un perfil tan militant, una carta que vol jugar el govern espanyol per no afegir llenya al foc amb Catalunya.

Amb el president del PP, la vicepresidència, per tradició, pertoca a un magistrat designat pel PSOE. Després de cedir la presidència, Ollero ha proposat que la minoria accepti a la vicepresidència Encarna Roca, originalment nomenada pels socialistes. Magistrada del Suprem i catedràtica, substituiria una dona -Adela Asúa- i, last but no least, és catalana. Tot i això, dos membres de la minoria -José Antonio Xiol i Fernando Valdés Dal-Ré- consideren Roca allunyada del grup del PSOE, i Valdés Dal-Ré es postula per ser vicepresident.

Amb González Rivas de president, el seu número 2 jugarà un paper molt rellevant. I el PP, la posició del qual Ollero reflecteix amb fidelitat al tribunal, s’oposa fermament a l’opció Valdés Dal-Ré. Santamaría ve a dir: si el PP renuncia a un president pur, per dir-ho d’alguna manera, per què el PSOE no pot cedir i acceptar Encarna Roca, que va ser escollida a proposta dels socialistes?

D’aquí a dimecres Balaguer i Conde-Pumpido, els nous magistrats que entren per la quota socialista, hauran de decidir si accepten Roca o se sumen a l’opció de Valdés. El 2013 Pérez de los Cobos i Asúa van ser escollits per unanimitat. El dia 22 aquesta unanimitat amenaça de no repetir-se.