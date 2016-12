El vídeo que has d'ensenyar al teu cunyat durant el dinar de Nadal abans de parlar del referèndum

És un dels temes polítics estrella per abordar durant el dinar de Nadal: el referèndum anunciat pel president Carles Puigdemont aquest 2017 per culminar el procés independentista. Tant per als defensors com per als detractors de la iniciativa política, la felicitació de Nadal d'Òmnium Cultural pot ser una manera de trencar el gel i afrontar en condicions la interminable sobretaula ja des del vermut mateix, abans d'entrar a l'escudella. 'Ens volen aturats, però no ens quedarem quiets', es titula el vídeo. El personal de l'entitat ha enregistrat un 'mannequin challenge' per desitjar bones festes i denunciar els obstacles de l'Estat.