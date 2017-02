“No hem de demanar perdó per res [...]. Vam fer el que havíem de fer i ho tornaríem a fer”. Aquestes van ser ahir les paraules de l’expresident de la Generalitat Artur Mas, hores abans de declarar davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) al costat de les exconselleres de Governació Joana Ortega i d’Ensenyament Irene Rigau. Els tres acusats per haver organitzat el 9-N van fer una roda de premsa al Museu d’Història de Catalunya, on van assegurar que declararan “serens i ferms” i “amb el cap ben alt”.

“Ens volien agenollats i ens trobaran dempeus. Ens volien amb l’esquena vinclada i ens trobaran amb l’esquena dreta. Ens volien amb la mirada baixa i ens trobaran mirant endavant”, va afirmar Mas, mentre que Ortega va deixar clar que avui es jutjarà els més de 2,3 milions de persones que van participar en la consulta del 2014. “Si no haguéssim fet el que vam fer, no tindríem problemes amb la justícia, però sí amb la nostra consciència”.

Rigau va fer un agraïment a les persones que aquests dies els estan donant “escalf”. També a les que avui participaran en la concentració en suport als acusats. L’exconsellera va insistir que els acusats van perseguir “l’objectiu noble” de la “democràcia directa”. “Indirectament s’està jutjant un mandat del Parlament”, va dir. En aquest sentit, Mas va afegir que confia que el judici serveixi d’“accelerador per eixamplar la majoria sobiranista del país”. L’expresident també va assegurar que, si finalment són inhabilitats, aniran “fins al final” i, si cal, portaran el cas a la justícia europea.