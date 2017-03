Podem vota amb polèmica entrar o no al nou partit

Aquest dissabte acaba la votació entre els inscrits de Podem per decidir si cal entrar al nou partit d’Ada Colau o mantenir-se al marge. El resultat de la votació, que no es coneixerà fins dilluns, estarà envoltat per la polèmica ja que ahir al vespre la direcció del partit va enviar un SMS a tots els inscrits demanant-los que votessin en contra de la confluència, segons ha pogut saber l’ARA. Un grup de militants, indignats per haver rebut un missatge partidista en plena votació, prepara una denúncia al consell de garanties del partit.

El missatge diu així: “Fem democràcia! Vota Si a les condicions pel nou espai polític so imprescindibles. Si se puede! Participa i vota fins dissabte a les 23.59”. La pregunta formulada és si les condicions que ha posat la cúpula de Podem als comuns són imprescindibles o no. Els inscrits poden respondre que si, que les consideren irrenunciables i per tant només es pot entrar a la confluència si la resta de partits les acaben acceptant o que no, és a dir que es pot entrar al nou partit encara que els comuns ignorin les condicions.

Aquesta pregunta també ha provocat polèmica, ja que alguns dels inscrits consideren que no és prou clara. Els militants molestos per aquesta pregunta han iniciat aquest divendres una campanya per l’abstenció.