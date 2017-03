122 milions d'euros per acabar amb "el barraquisme hospitalari" de Vall Hebron

Entre aquest any i el 2022 l'Hospital de la Vall d'Hebron viurà un complex procés de reforma per adequar les instal·lacions a les necessitats assistencials. En total, s'invertiran 122 milions d'euros que han de servir per construir nous edificis, com el de consultes externes i d'ús ambulatori i un nou edifici del Vall Hebron Institut de Recerca (VHIR), així com remodelar altres d'existents, com l'Hospital de Traumatologia o el Maternoinfantil.

"Hi ha un desencaix inacceptable entre el servei i l'excel·lència de l'hospital i l'edifici. No pot ser que la infraestructura hospitalària no estigui a l'altura del que es fa cada dia", ha dit aquest divendres el conseller de Salut, Toni Comín, durant la presentació del projecte de reforma de l'hospital. "No pot ser que Vall Hebron sigui un exemple de "barraquisme hospitalari", ha afegit el conseller en referència al fet que actualment hi ha consultes externes, com les de traumatologia o medicina interna, que estan en mòduls prefabricats.

" Així no podíem seguir. L'excel·lència professional ha d'anar associada a una estructura austera però correcta. Som un servei públic", ha dit el gerent de l'Hospital Vall d'Hebron, Vicenç Martínez Ibáñez.



Cinc anys d'obres



Les obres tenen quatre fases. En una primera fase es construirà un nou edifici per al Vall d'Hebron Institut de Recerca (VHIR), per al qual ja es compta amb 15 milions d'euros concedits pels Fons FEDER i cofinançats per la Generalitat, i les obres del qual començaran aquest any i acabaran el 2019. Ja hi ha cinc estudis finalistes per construir el nou edifici que pretén ser un projecte arquitectònic "singular".



Entre el 2017 i el 2021 s'ha de construir el nou edifici per a consultes externes. En total, 30.000 metres quadrats per a 210 consultes, 90 gabinets, 120 places d'hospital de dia i 16 espais de diagnòstic per la imatge. Les obres suposaran una inversió de 60 milions d'euros finançats pel Departament de Salut i s'ha constituït una Taula de treball amb l'Ajuntament de Barcelona per estudiar les opcions d'ubicació de l'edifici.

Pel que fa a les les obres de transformació del Parc de Salut, el projecte abasta una superfície de 130.000 metres quadrats i una inversió de 20 milions d'euros. I es preveu cinc anys d'obres. També s'invertiran 27 milions d'euros en els plans directors dels edificis assistencials de Traumatologia, Maternoinfantil i l'Hospital General. En total, 85.000 metres quadrats. Les obres començaran el 2018 i ha de servir per adequar les consultes externes de Maternoinfantil, construir un nou heliport i reformar les Urgències de Traumatologia, construir nous accessos als edificis així com una nova planta d'hospitalització a l'Hospital General. Totes aquestes obres també les finançarà el departament de Salut.

El vicepresident i conseller d'Economia i Finances, Oriol Junqueras; el conseller de Salut, Antoni Comín; i el gerent de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron, Vicenç Martínez Ibáñez, han presentat aquest divendres, al terrat de l'hospital general, el projecte de transformació del centre.