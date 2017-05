Pugen a vint els casos d'intoxicació alimentària a Catalunya per la ingesta de tonyina amb histamina

La xarxa epidemiològica de Catalunya ha augmentat a 20 els casos relacionats amb el brot de toxiinfecció alimentària per haver consumit tonyina amb histamina provinent d'Andalusia. Els afectats han evolucionat favorablement en poques hores i només una de les afectades ha estat atesa la mateixa nit en el servei d’urgències per un quadre clínic més intens, segons un comunicat del departament de Salut.

11 dels casos d'intoxicació per consum de tonyina relacionada amb el brot per histamina corresponen a persones que van sopar en un restaurant de Lleida, i 1 persona en va consumir en un establiment de Barcelona. Els casos restants estan relacionats amb tonyina comprada en centres comercials, 3 en dos centres ubicats al Maresme, 2 a Reus i 3 a Barcelona.

Els serveis de Vigilància Epidemiològica (VE) estan en alerta per detectar nous casos i fer-ne la investigació oportuna per confirmar o no la relació amb el brot. Salut recorda que els principals símptomes d'intoxicació són cremor de gola, nàusees, diarrees, vòmits, cefalees i erupció cutània, entre d'altres.

Els comerços que han venut el producte han col·locat cartells per advertir els clients que si han comprat tonyina durant aquests dies no la consumeixin i la retornin al punt de compra.

Els serveis d'inspecció de l'Agència de Salut Pública de Catalunya i de l'Agència de Salut Pública de Barcelona continuen amb les actuacions oportunes de control oficial pel que fa a la investigació del brot i la retirada del producte del mercat.